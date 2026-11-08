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Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras Alianza Lima 3-1 Géminis

Veamos cómo se movió la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 luego del gran triunfo de Alianza Lima ante Deportivo Géminis.

Ysabella Sánchez, jugadora de Alianza Lima.
© Alianza Lima Vóley.Ysabella Sánchez, jugadora de Alianza Lima.

Se disputó la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 y las emociones se mantienen a flor de piel. Con el último encuentro disputado entre Alianza Lima vs. Deportivo Géminis, en la siguiente nota vamos a detallar cómo se movió la tabla de posiciones para conocer quiénes se mantienen en la zona más alta y quiénes deberán seguir luchando para escalar en el campeonato.

En cuanto al trámite del partido de esta noche jugado en el Polideportivo Lucha Fuentes ubicado en el distrito de Villa El Salvador, fue Deportivo Géminis quien sorprendió ya que logró imponerse muy bien por 26-24 en un primer set bastante parejo. Luego, la reacción de Alianza Lima se hizo presente en el juego y en el marcador al ganar por 25-20, 25-23 y 28-26.

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En otro de los partidos más resonantes de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, no podemos perder de vista que San Martín logró imponerse por 3-0 frente a Deportivo Wanka y que Universitario de Deportes hizo lo propio ante Rebaza Acosta en la jornada de ayer sábado 7 de noviembre. Dicho todo esto, la tabla de posiciones está más picante que nunca a esta altura del campeonato.

La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

#EQUIPOPJGPSPUNTOS
1Universitario de Deportes 44012:012
2San Martin de Porres 44012:112
3Alianza Lima44012:610
4Club Atenea 43111:410
5Regatas Lima 4229:67
6Rebaza Acosta 4228:86
7Deportivo Soan 4227:86
8Olva Latina4134:93
9Wanka 4134:93
10Circolo Sportivo Italiano4134:112
11Deportivo Geminis 4043:121
12Perú Sub-194040:120
  • Los 10 primeros clasificarán a la Fase 2 del campeonato.
  • El puesto 12 perderá la categoría al quedar último en la Fase 1.
  • El puesto 12 solo participará en la Fase 1 del torneo.

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Sábado 7 de noviembre

  • Deportivo Soan 3-1 Olva Latino
  • Universidad San Martín 3-0 Deportivo Wanka
  • Universitario 3-0 Rebaza Acosta

Domingo 8 de noviembre

  • Perú Sub-19 0-3 Regatas Lima
  • Circolo Sportivo Italiano 0-3 Atlético Atenea
  • Alianza Lima 3-1 Deportivo Géminis

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Géminis por la Liga Peruana de Vóley.
  • Universitario de Deportes lidera invicto la tabla con 12 puntos tras cuatro fechas.
  • Universidad San Martín derrotó 3-0 a Deportivo Wanka el 7 de noviembre.
Renato Pérez
Renato Pérez
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