Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras Alianza Lima 3-1 Géminis

Se disputó la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 y las emociones se mantienen a flor de piel. Con el último encuentro disputado entre Alianza Lima vs. Deportivo Géminis, en la siguiente nota vamos a detallar cómo se movió la tabla de posiciones para conocer quiénes se mantienen en la zona más alta y quiénes deberán seguir luchando para escalar en el campeonato.

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En cuanto al trámite del partido de esta noche jugado en el Polideportivo Lucha Fuentes ubicado en el distrito de Villa El Salvador, fue Deportivo Géminis quien sorprendió ya que logró imponerse muy bien por 26-24 en un primer set bastante parejo. Luego, la reacción de Alianza Lima se hizo presente en el juego y en el marcador al ganar por 25-20, 25-23 y 28-26.

En otro de los partidos más resonantes de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, no podemos perder de vista que San Martín logró imponerse por 3-0 frente a Deportivo Wanka y que Universitario de Deportes hizo lo propio ante Rebaza Acosta en la jornada de ayer sábado 7 de noviembre. Dicho todo esto, la tabla de posiciones está más picante que nunca a esta altura del campeonato.

La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

# EQUIPO PJ G P S PUNTOS 1 Universitario de Deportes 4 4 0 12:0 12 2 San Martin de Porres 4 4 0 12:1 12 3 Alianza Lima 4 4 0 12:6 10 4 Club Atenea 4 3 1 11:4 10 5 Regatas Lima 4 2 2 9:6 7 6 Rebaza Acosta 4 2 2 8:8 6 7 Deportivo Soan 4 2 2 7:8 6 8 Olva Latina 4 1 3 4:9 3 9 Wanka 4 1 3 4:9 3 10 Circolo Sportivo Italiano 4 1 3 4:11 2 11 Deportivo Geminis 4 0 4 3:12 1 12 Perú Sub-19 4 0 4 0:12 0

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Los 10 primeros clasificarán a la Fase 2 del campeonato.

El puesto 12 perderá la categoría al quedar último en la Fase 1.

El puesto 12 solo participará en la Fase 1 del torneo.

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Sábado 7 de noviembre

Deportivo Soan 3-1 Olva Latino

Universidad San Martín 3-0 Deportivo Wanka

Universitario 3-0 Rebaza Acosta

Domingo 8 de noviembre

Perú Sub-19 0-3 Regatas Lima

Circolo Sportivo Italiano 0-3 Atlético Atenea

Alianza Lima 3-1 Deportivo Géminis

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DATOS CLAVES