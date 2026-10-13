Federico Girotti apuntó contra los detractores de Alianza Lima: encaró a todos con nombre y apellido

Alianza Lima se defiende, después de los teóricos fallos en su contra. El arbitraje habría accionado, dañándolos. Esto dijo Federico Girotti.

El clima en la recta final de la Liga 1 se encendió por completo tras la trabajada victoria de Alianza Lima frente a Cusco FC en la imponente altura del Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Publicidad

Al finalizar el compromiso, la tensión acumulada por las decisiones del arbitraje en los últimos encuentros detonó en la zona mixta, donde el atacante argentino Federico Girotti tomó la palabra para salir al frente de las críticas.

Federico Girotti tiene contrato en Alianza Lima hasta 2028. (Foto: X).

El malestar de Alianza Lima tras el arbitraje en Cusco

El delantero no ocultó su malestar ante lo que considera decisiones arbitrales reiteradas que terminan perjudicando el esfuerzo colectivo del plantel victoriano.

Publicidad

En ese sentido, Girotti alzó la voz para cuestionar la anulación de la conquista lograda por Kevin Quevedo, asegurando con vehemencia que su compañero de ataque se encontraba totalmente habilitado al momento del remate.

“Afrontamos un partido complicado donde tuvimos un inconveniente con el gol de Kevin (Quevedo) que estaba habilitado, pero pudimos conseguir un triunfo importante y debemos meternos de lleno en el campeonato que se puso lindo”, remarcó el atacante con firmeza.

La respuesta de Federico Girotti ante la presión

A pesar de los imponderables arbitrales en la ciudad imperial, el futbolista resaltó la enorme jerarquía del vestuario victoriano para sobreponerse a la adversidad y asegurar tres puntos fundamentales en la lucha por el título.

Publicidad

Del mismo modo, el ariete insinuó que el gran despliegue futbolístico de Alianza Lima está generando una fuerte incomodidad en los rivales directos que compiten en la parte alta de la tabla de posiciones.

“Puede ser que a algunos les moleste vernos arriba y sepan que nos estamos acercando, pero nosotros estamos tranquilos, debemos seguir ganando y continuar por este camino, hay que seguir”, concluyó el jugador blanquiazul ante la prensa.

Publicidad

DATOS CLAVE