Alianza Lima se venga de la peor manera posible de Universitario tras mensaje de paz en Liga 1

El fútbol peruano se encuentra en un estado de máxima alerta tras confirmarse que la tregua entre los clubes más grandes del país ha fracasado rotundamente. La Liga 1 intentó establecer un puente de diálogo para frenar la guerra de reclamos, pero la respuesta desde La Victoria fue un “no” tajante que ha sacudido las oficinas de la Federación.

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Alianza Lima rechaza pedido de paz y calma

Según informó el periodista Kevin Pacheco de L1 MAX, la directiva de Alianza Lima comunicó formalmente que no participará en ninguna reunión con Universitario de Deportes. Esta decisión llega en un momento crítico, justo cuando los entes organizadores buscaban limpiar el ambiente previo al próximo Clásico del balompié nacional.

La postura del club íntimo es interpretada en el entorno deportivo como una “venganza” administrativa ante los constantes roces y sanciones que han marcado los últimos meses. Al negarse al diálogo, Alianza deja claro que no hay intención de perdonar ni olvidar las disputas legales que han empañado la relación entre ambas instituciones.

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El plan de la Junta Directiva de la Liga 1 consistía en sentar a ambos bandos para que cesaran las quejas públicas y las denuncias ante la Comisión Disciplinaria. Sin embargo, el desplante de los victorianos anula cualquier posibilidad de un pacto de caballeros, manteniendo la hostilidad en su punto más alto de la temporada.

Alianza Lima espera por el partido contra Universitario. (Foto: X).

Alianza Lima en contra de Universitario

Este portazo mediático ocurre mientras los hinchas esperan un mensaje de tranquilidad para evitar incidentes en las tribunas y fuera de ellas. Al cortar los canales de comunicación, el ambiente para el próximo choque entre “compadres” se vuelve sumamente hostil y cargado de una tensión que trasciende lo estrictamente futbolístico.

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Desde la vereda de enfrente, el silencio también impera, aunque la negativa aliancista pone a la U en una posición de espera frente a lo que dicte el calendario. La falta de consenso administrativo sugiere que la batalla por el título y los puntos se peleará con igual intensidad tanto en el césped como en los escritorios.

Liga 1 espera una solución inmediata

Las fuentes de L1 MAX confirman que no habrá contacto oficial entre los clubes antes del encuentro más importante del país. Esto deja a la Liga 1 sin herramientas para mediar en un conflicto que parece no tener solución a corto plazo, aumentando el morbo y la presión sobre los jugadores.

Bajo todo lo mencionado, el fútbol peruano queda a la expectativa de cómo reaccionará la organización ante este desplante que rompe el protocolo de paz. Lo que debía ser una fiesta deportiva se encamina a ser un enfrentamiento marcado por la división y la falta de acuerdos mínimos entre los dos gigantes del Perú.

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Alianza Lima es líder ahora de la Liga 1. (Foto: X).

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