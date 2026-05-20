Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario tras empatar con Nacional

Universitario de Deportes se enfrentó a Nacional de Uruguay en las instalaciones del Gran Parque Central de Montevideo por la quinta jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
El Grupo B del torneo continental continúa muy ajustado y con todos los equipos peleando por la clasificación. Coquimbo Unido quedó como único líder con 10 puntos luego de golear a Deportes Tolima. El cuadro colombiano se ubica segundo con 7 unidades, mientras que la ‘U’ y el elenco uruguayo suman 5 puntos tras empatar sin goles.
Así quedó la tabla del Grupo B luego del duelo en Uruguay:
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
|PTS
|1
|Coquimbo Unido
|5
|3
|1
|1
|+3
|10
|2
|Deportes Tolima
|5
|2
|1
|2
|+1
|7
|3
|Universitario
|5
|1
|1
|2
|-1
|5
|4
|Nacional
|5
|1
|1
|2
|-3
|5
Así fue la serie entre Universitario y Nacional
Universitario y Nacional protagonizaron una seria bastante disputada en la Copa Libertadores 2026. En el primer enfrentamiento, los ‘merengues’ lograron imponerse al conjunto ‘charrúa’ y sacar ventaja en casa.
Sin embargo, en el partido de vuelta disputado en Montevideo, ninguno de los dos equipos pudo romper el empate y terminaron igualando 0-0 tras un encuentro muy disputado.
¡No se hicieron daño! Nacional y Universitario igualaron 0-0 por la Copa Libertadores 2026: resumen y goles
¿Qué necesita Universitario para clasificar a octavos?
Tras igualar sin goles frente a Nacional, Universitario depende de sí mismo para hacerse de un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, el equipo dirigido por Héctor Cúper estará en la obligación de vencer a su próximo rival: Deportes Tolima.
Sin embargo, desde Ate deberán estar atentos al duelo entre Nacional y Coquimbo, ya que la única manera de que los ‘cremas’ queden eliminados, sería en caso los uruguayos ganen por 4-0.
Próximo partido de Universitario en Copa Libertadores
Universitario volverá a la acción en el torneo Conmebol cuando se enfrente a Deportes Tolima por la fecha 6 de fase de grupos el próximo martes 26 de mayo desde las 19:30 horas de Perú en las instalaciones del estadio Monumental.
DATOS CLAVES
- Universitario de Deportes empató 0-0 ante Nacional de Uruguay en Montevideo por la Copa Libertadores.
- El equipo de Héctor Cúper sumó 5 puntos en el Grupo B y mantiene intactas sus opciones de clasificación.
- La ‘U’ buscará su pase a octavos de final el martes 26 de mayo cuando reciba a Deportes Tolima en Lima.