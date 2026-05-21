Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Damac con Cristiano Ronaldo por la Saudi Pro League: canales de TV y streaming online

Cristiano Ronaldo jugará en el Al Nassr vs. Damac, por la Saudi Pro League. Conoce cómo y dónde poder ver este trascendental partido en vivo.

Las matemáticas son directas para la última jornada del balompié saudí. Si el Al Nassr suma los tres puntos frente a Damac, alcanzará las 86 unidades y levantará el título liguero de forma inmediata.

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En caso de un empate o una derrota, el equipo de Cristiano Ronaldo deberá esperar que el Al Hilal no gane su partido ante el Al Fayha. Debido a la corta distancia de apenas dos puntos en la tabla, el margen de error es inexistente para el cuadro local.

Horarios para ver a Cristiano Ronaldo en el Al Nassr contra Damac

El pitazo inicial de este compromiso se dará en simultáneo con el resto de los partidos definitorios del torneo saudí. La transmisión oficial comenzará a los siguientes horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m. – Ideal para seguir el juego al mediodía.

México: 12:00 p.m. – El horario perfecto para disfrutar del partido durante el almuerzo.

Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET): 2:00 p.m. – Transmisión en vivo para el público caribeño y norteamericano.

Argentina, Chile y Uruguay: 3:00 p.m. – Acción en directo para el Cono Sur en plena tarde.

España: 8:00 p.m. – El plato fuerte de la jornada en el horario estelar europeo.

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Cristiano Ronaldo será titular en el Al Nassr contra Damac. (Foto: X).

Canales de televisión para ver el Al Nassr vs Damac

La expectativa por ver si Cristiano Ronaldo logra levantar un nuevo trofeo ha provocado que las principales cadenas internacionales preparen una cobertura especial. Estas son las señales confirmadas:

Estados Unidos: FOX Deportes y FOX Sports 2 emitirán el partido con comentarios en español e inglés.

España: Movistar+ y su canal temático Movistar Liga de Campeones tendrán la transmisión exclusiva.

América Latina: Operadores de cable locales habilitarán señales secundarias debido a la unificación de la jornada.

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Opciones de streaming online para seguir el Al Nassr vs Damac

Si prefieres seguir el minuto a minuto desde tu teléfono móvil, tableta o computadora, existen alternativas digitales seguras y oficiales para la última fecha:

Estados Unidos: fuboTV y la aplicación móvil de FOX Sports ofrecerán la señal en vivo para sus suscriptores.

España: Los usuarios podrán conectarse a la aplicación oficial de Movistar Plus+ desde cualquier dispositivo.

Resto del mundo: Se recomienda revisar las plataformas de streaming deportivo regional con derechos de la liga saudí.

Las alineaciones probables para el Al Nassr vs. Damac

El director técnico del Al Nassr pondrá toda la carne en el asador y alineará a sus máximas figuras disponibles desde el arranque. Por su parte, el Damac intentará plantarse firmemente en campo rival para rescatar unidades en su visita.

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Al Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Laporte, Martínez; Coman, Al-Hassan, Marcelo Brozović; Sadio Mané, João Félix y Cristiano Ronaldo.

Damac: Kerwin; Hawsawi, Harkass, Bedrane, Al-Anazi; Stanciu, Hamzi, Antolić; N’Koudou, Kamano y Solan.

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