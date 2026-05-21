Sporting Cristal necesita levantar cabeza de cara al segundo semestre de la temporada 2026 y todo parece indicar que desde la directiva tomarán medidas muy importantes. Luego de la derrota ante Junior en la ciudad de Cartagena y en el contexto de estar en los últimos lugares del Torneo Apertura 2026, hoy ha quedado confirmado que llegarán refuerzos a la plantilla.

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Fuente: Sporting Cristal.

En esta ocasión fue Gustavo Zevallos, Gerente Deportivo de Sporting Cristal, quien detalló algunas de las decisiones que tomarán en el área deportiva del club apenas se abra el libro de pases pensando en la segunda etapa del campeonato. Eso sí, se mostró bastante cauto en no señalar a ningún protagonista de por medio ni tampoco especificó cuántos refuerzos estarían en evaluación.

“Vamos a fortalecer el equipo. No puedo dar el número en estos momentos, pero estamos trabajando en eso. Vamos a plantearlo. Definitivamente llegarán jugadores y quiero que el hincha lo sepa y esté tranquilo“; declaró Gustavo Zevallos en una reciente conversación con el programa ‘Mano a Mano‘ y con lo cual se puede entender una aceptación de que necesitan mejorar pronto.

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"𝗗𝗘𝗙𝗜𝗡𝗜𝗧𝗜𝗩𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗧𝗔𝗟𝗘𝗖𝗘𝗥𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗟 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢" 💪🏻



🗣️ Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Cristal: "Hicimos toda una evaluación del 2025. Vimos y sabemos la calidad que tiene Felipe Vizeu. Lástima que a veces los delanteros pasan por estas… pic.twitter.com/bcim5Fwtfn — DENGANCHE (@denganche) May 21, 2026

¿Hernán Barcos es uno de los refuerzos apuntados por Sporting Cristal?

Durante los últimos días se ha hablado bastante de la posibilidad de que Hernán Barcos no continúe en FC Cajamarca y pueda volver a jugar en Lima. Dicho esto, el nombre de Sporting Cristal sonó como un destino muy probable y el mismo Gustavo Zevallos respondió al respecto sin dar detalles de existir alguna conversación o de tener algo cerrado con el entorno del goleador argentino.

“Dar nombres a estas alturas con la persona que se nombra no es lo ideal. Nos encantaría que en julio tengamos algo concreto. Ahora, hablar de nombres es entrar en el terreno de la especulación y es poco serio para el club. Como te digo, nosotros estamos haciendo todos los análisis, las evaluaciones, y se evalúa en cuanto al rendimiento de todos. Todos estamos involucrados y esa es la idea. Tomar la decisiones en el momento oportuno“; enfatizó Gustavo Zevallos.

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Fuente: FC Cajamarca.

Los próximos partidos de Sporting Cristal en la Liga 1 y en la Copa Libertadores

Sporting Cristal enfrentará a ADT de Tarma el domingo 24 de mayo a las 11:00 horas en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 y el único objetivo es conseguir el triunfo para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones. Días después, el jueves 28 de mayo a las 17:00 horas, visitará a Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla de Asunción en el marco de la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Sin duda, un escenario muy complejo.

DATOS CLAVES

Gustavo Zevallos , Gerente Deportivo de Sporting Cristal , confirmó que el equipo se fortalecerá con la llegada de nuevos refuerzos para la segunda mitad del campeonato.

, Gerente Deportivo de , confirmó que el equipo se fortalecerá con la llegada de nuevos refuerzos para la segunda mitad del campeonato. Ante los rumores sobre la posible incorporación del delantero Hernán Barcos , el directivo evitó confirmar nombres para no entrar en especulaciones.

, el directivo evitó confirmar nombres para no entrar en especulaciones. El cuadro celeste enfrentará a ADT en el plano local este domingo 24 de mayo y visitará a Cerro Porteño en Paraguay el jueves 28 de mayo por la Copa Libertadores.