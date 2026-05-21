Universitario recibe una comunicación de última hora. Caín Fara será llamado a la Selección, luego de su gran presente deportivo en la crema.

Universitario de Deportes recibió una noticia de última hora que sacude positivamente el entorno del club. El defensor Caín Fara dejará temporalmente las filas cremas para unirse a los trabajos de una selección nacional absoluta en la próxima fecha internacional.

Publicidad

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta, quien expuso en exclusiva los detalles de este llamado. El destino del zaguero central será la Selección de Palestina, un combinado que busca potenciar su plantel con jugadores de ligas competitivas.

Según el reporte periodístico, la federación de dicho país venía trabajando desde hace bastante tiempo en el seguimiento del defensor. Actualmente, se están ultimando los detalles administrativos para la obtención de su pasaporte y así oficializar el llamado ante el club.

Conexión por herencia y marco legal

Muchos aficionados se preguntan cómo se gestó esta convocatoria debido al origen del futbolista merengue. Caín Fara nació en Rosario, Argentina, el 6 de marzo de 1994, por lo que su elegibilidad se da bajo el reglamento de la FIFA.

Publicidad

La normativa internacional permite que un jugador defienda a un país distinto al de su nacimiento si existe un vínculo de consanguinidad directa. De esta manera, el “Faraón” aprovechará su conexión por herencia familiar para debutar en el fútbol internacional de Asia.

Vitrina para el Universitario de Héctor Cúper

Esta noticia es recibida con orgullo en la institución estudiantil, ya que confirma el acierto en los fichajes de esta temporada. Caín Fara se ha consolidado rápidamente como uno de los mejores refuerzos del campeonato local gracias a su solidez defensiva.

Caín Fara representará a Palestina jugando para Universitario. (Foto: X).

Publicidad

Su gran nivel actual es también consecuencia de la confianza brindada por el comando técnico crema. Al día de hoy, el zaguero es una pieza fundamental e inamovible en el esquema táctico que dirige el experimentado entrenador Héctor Cúper.

DATOS CLAVE