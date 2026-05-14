Christian Cueva podría estar dejando Juan Pablo II, esta temporada. Para tener una mejora en su carrera, llegando a un club grande de Liga 1.

El mercado de pases del fútbol peruano vuelve a sacudirse con noticias que apuntan al futuro del talentoso mediocampista de la Selección Peruana. Christian Cueva ya analiza diversas opciones de cara a la temporada 2027, generando una enorme expectativa en todo el entorno de la Liga 1.

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Un equipo con un enorme arraigo popular y una historia dorada ha decidido dar el primer paso firme para asegurar su incorporación. Se trata de Sport Boys del Callao, el histórico primer campeón del fútbol profesional peruano, que busca dar un golpe definitivo sobre la mesa.

Carlos Desio confirma los contactos con ‘Aladino’

El director técnico del cuadro rosado, Carlos Desio, rompió el silencio y confesó abiertamente el interés real por contar con el experimentado volante. En declaraciones exclusivas para el programa Desvelados de América Televisión, el estratega argentino reveló detalles de las comunicaciones directas con el jugador.

Carlos Desio sacó el mejor Christian Cueva en Cienciano. (Foto: X).

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El estratega aseguró que tiene la intención firme de que venga y que ya conversó con la directiva del club para avanzar en las gestiones. Además, Desio explicó que habló dos o tres veces con Cueva y que al futbolista le seduce bastante la idea de llegar al Callao.

Estas palabras confirman que el interés del club chalaco es una gestión formal que ya se encuentra en marcha para el beneficio de la ‘Misilera’. La directiva del equipo porteño trabaja arduamente para complacer el pedido de su entrenador y devolver al histórico club a los primeros planos del torneo.

La grandeza de Sport Boys y los motivos del fichaje

La ambición de Desio por sumar a Cueva a las filas del primer campeón nacional responde estrictamente a la jerarquía técnica que el volante posee. El estratega destacó que vestir la camiseta rosada es una opción atractiva que seduce al futbolista por su historia y su apasionada hinchada.

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Para el entrenador argentino, Cueva es un jugador diferente y uno de los últimos “10” con juego, calidad y pase entre líneas que quedan en el fútbol actual. Su incorporación aportaría un salto de calidad inmediato al plantel del puerto para afrontar los objetivos institucionales.

El factor clave para convencer al jugador pasa por un tema estrictamente personal, ya que Cueva necesita estar cerca de su familia en el Perú. El estratega rosado concluyó que el volante tiene el deseo de evitar la distancia con sus hijos, por lo que su llegada sería bienvenida para tener un jugador de gran nivel.

Carlos Desio hablo con la administración ROSADA para que CHRISTIAN CUEVA llegue al CALLAO. pic.twitter.com/33KUCo5hz6 — Moises HV (@Moiseshv88) May 14, 2026

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