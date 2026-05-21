Ignacio Buse dio vuelta un partido increíble para lograr una nueva semifinal de ATP 500. Una gran recuperación con seis games consecutivos le dio el triunfo ante el francés.

Ignacio Buse se metió en las semifinales del ATP 500 de Hamburgo. Le ganó un partido increíble al francés Ugo Humbert por 2-1 en sets. De esta manera, la raqueta número uno del Perú sigue a paso firme en este certamen y espera por el ganador del partido entre Aleksandar Kovacevic y Camilo Ugo Carabelli.

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Fue un triunfo sorprendente para Buse. Llegó a estar muy cerca de lograr un triunfo rápido al estar set a favor y 3-1, pero también estuvo a punto de perderlo al estar 0-3 en el tercer parcial. Pudo revertir ese mal momento y se quedó con el triunfo ante Humbert por 6-3, 5-7 y 6-3. Disputará su tercera semifinal ATP y buscará su primera final.

Peru’s pride 🇵🇪



Qualifier Ignacio Buse rallies from 0-3 in the third to defeat Humbert 6-3 5-7 6-3 and reach his second ATP 500 semi-final of the year after Rio!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/uwrmY2r1F9 — Tennis TV (@TennisTV) May 21, 2026

De esta manera, ya se aseguró un premio económico de 119,030 euros por jugar las semifinales del certamen alemán. En tanto, su ascenso en el ranking ATP sigue, ya que, en tiempo real, estaría en el 42º lugar, es decir que subiría 15 puestos.

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Así fue el triunfo de Ignacio Buse ante Ugo Humbert

A diferencia de lo que fueron los dos partidos anteriores en el cuadro principal, a Buse le tocó enfrentar muchas dificultades. Es que en el primero se vio aún ese tenista sólido que arrasó con Flavio Cobolli (12º) y Jakub Mensik (28º).

El ‘Colo’ logró dos quiebres para ponerse rápidamente 5-1. Si bien el francés logró quebrar en una ocasión, finalmente, el set quedó en manos de la raqueta número uno del Perú por 6-3.

En el segundo parcial, parecía que Buse lograba sacar la diferencia necesaria para encaminarse al triunfo, al ponerse 4-2. Sin embargo, en ese momento, empezaron los nervios y la presión. Humbert empezó a arriesgar y a ganar confianza. Con tres quiebres, logró ganar 7-5 y lucir mejor que el limeño.

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Esto último se vio en los primeros games del tercer set. ‘Nacho’ no podía meterse nuevamente en el partido y cometió varios errores no forzados, mientras que Humbert parecía en control. Dos quiebres logró el francés para ponerse rápidamente 3-0. Sin embargo, apareció ese instinto de “no bajar los brazos nunca” que tiene Buse para ganar seis games de manera consecutiva.

El grito de desahogo del final y las rodillas al suelo mostraron lo que significa este triunfo para el tenista peruano. Más allá de las ganancias económicas o el ascenso en el ranking, este tipo de partidos sirven, sobre todo, en lo mental y para lo que se le viene en su carrera.

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¡NACHO ES CLAVE! 🇵🇪🔥



Victoria y SEMIFINALES de #Hamburgo para Buse. 👏



📺 Mirá el mejor tenis en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/HElwPwIHqZ — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 21, 2026

¿Cuál es el próximo rival de Ignacio Buse?

Ignacio Buse conocerá a su rival en semifinales en las próximas horas cuando se defina el partido entre el estadounidense Aleksandar Kovacevic y el argentino Camilo Ugo Carabelli.

¿Cuándo juega Ignacio Buse en las semifinales del ATP 500 de Hamburgo?

Ignacio Buse jugará este viernes 22 de mayo por las semifinales del ATP 500 de Hamburgo. El partido se podrá ver en vivo por las plataformas Disney+ Premium y Tennis TV.

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