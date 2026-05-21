El portero de Alianza Lima estaría dando pasos hacia su salida de Matute. Guillermo Viscarra quiere competir y su futuro estaría en Colombia.

La directiva de Alianza Lima podría afrontar una baja inesperada de cara al Torneo Clausura 2026. El guardameta boliviano Guillermo Viscarra tendría en mente abandonar Matute debido a la falta de continuidad en el equipo titular.

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El panorama del portero cambió drásticamente tras sufrir un desgarro muscular que lo alejó de las canchas. Durante su recuperación, Alejandro Duarte se afianzó de gran manera en el arco blanquiazul, relegando al internacional boliviano al banco de suplentes.

Ante esta situación, el panel del programa radial Exitosa Deportes reveló detalles clave sobre el futuro del futbolista. El productor Juan Pablo Torres señaló que, según fuentes desde Bolivia, ‘Billy’ ya solicitó formalmente su salida a la dirigencia íntima.

Millonarios surge como opción para Guillermo Viscarra

El destino del arquero de la ‘Verde’ estaría en el fútbol cafetero, donde un gigante continental busca asegurar sus servicios. Millonarios de Bogotá aparece como el principal interesado en fichar a Viscarra para potenciar su plantilla en la presente temporada.

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El entorno del jugador entiende que la regularidad es vital para que se mantenga como el portero titular de su selección nacional. Por ello, la propuesta del club embajador calzaría perfecto con los objetivos profesionales del guardameta altiplánico.

Una gran oportunidad para Pablo Guede en el mercado

La posible partida de Guillermo Viscarra significaría un beneficio estratégico inesperado para el cuerpo técnico liderado por Pablo Guede. Alianza Lima liberaría un valioso cupo de extranjero, permitiendo buscar un refuerzo de jerarquía internacional en una zona del campo más necesitada.

🔴🔵#ExitosaDeportes⚽⚽ | Ante el rumor de que el arquero boliviano Guillermo Viscarra habría pedido su salida de Alianza Lima para recalar en el fútbol colombiano en Millonarios, el panel de Exitosa Deportes habló sobre esta posibilidad. El productor Juan Pablo Torres señaló… pic.twitter.com/1Qo1lLdnxF — Exitosa Noticias (@exitosape) May 21, 2026

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Con este movimiento en el mercado de pases, la gerencia deportiva íntima tendría la oportunidad de incorporar variantes ofensivas o un volante creativo. Esto será fundamental para replantear la planificación táctica de cara a las exigencias del Torneo Clausura 2026.

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