El fútbol peruano tendrá una nueva competencia para el siguiente año. De cara a la nueva temporada, pasarán emociones para todos los hinchas.

El fútbol peruano se prepara para una de las principales novedades de cara a su calendario futuro. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) planea revalidar el regreso de la Recopa para la temporada 2027, según información revelada por el periodista Eduardo Combe en su cuenta de Twitter.

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Este certamen emulará los formatos internacionales al enfrentar directamente a los dos campeones del año previo. La gestión de la FPF busca así implementar una nueva definición oficial que reactive la expectativa de los aficionados

¿Cómo se jugará la nueva Recopa 2027?

El formato del torneo ya cuenta con directrices claras para su desarrollo, asegurando un partido de alto impacto entre los mejores equipos del balompié nacional.

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Los clasificados: Chocarán el campeón de la Liga 1 2026 contra el ganador de la Copa de la Liga 2026.

Criterio por doblete: En caso de que un mismo club se corone en ambos torneos, el segundo cupo de la Recopa será para el subcampeón de la Copa de la Liga.

El último antecedente: La última vez que se disputó un trofeo similar en el país fue en el año 2020, edición en la que Atlético Grau de Piura se alzó como campeón.

La importancia de la Copa de la Liga 2026

La gran llave para el nacimiento de este torneo será la Copa de la Liga 2026, competencia que servirá como filtro directo para la gran final del 2027.

Esta reestructuración se convertirá en la principal novedad de la Liga de Fútbol Profesional, consolidando un formato de competencia fresco y dinámico de cara a lo que se verá pronto.

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Atlético Grau de Piura campeonó contra Deportivo Binacional. (Foto: X).

Con esta decisión, el balompié nacional sumará una estrella oficial en disputa, emulando las grandes definiciones de las ligas más importantes del mundo.

DATOS CLAVE

La Federación Peruana de Fútbol planea el regreso de la Recopa para la temporada 2027.

El torneo enfrentará al campeón de Liga 1 2026 contra el de Copa de la Liga.

El club Atlético Grau de Piura fue el último campeón de un trofeo similar en 2020.