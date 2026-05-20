José Mourinho llegará al Real Madrid para revolucionar la próxima temporada. Conoce a los 7 refuerzos claros que le exige a Florentino Pérez.

El regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid ha desatado un auténtico terremoto en la planificación deportiva del club blanco. Según informa el periodista Miguel Queipo de Llano en ESdiario, el técnico portugués ha exigido una profunda reestructuración de la plantilla para iniciar su nuevo ciclo.

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José Mourinho tomará decisiones

Mourinho ha identificado siete posiciones concretas que considera vitales reforzar para devolver al equipo a la cima europea. La lista incluye un lateral derecho, un lateral izquierdo, dos defensas centrales, un mediocentro defensivo, un volante y un delantero centro puro.

Los primeros nombres en salir a la luz para apuntalar la medular madridista son el brasileño João Gomes y el portugués Mateus Fernandes. Ambos futbolistas encajan en el perfil de alta intensidad física y rigor táctico que siempre demanda “The Special One” en sus equipos.

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Una defensa totalmente renovada

La línea defensiva sufrirá las modificaciones más drásticas debido a salidas obligadas y decisiones tácticas del nuevo entrenador. En el lateral derecho, el club busca urgentemente un relevo tras confirmarse de forma oficial que Dani Carvajal no renovará y abandonará la entidad.

Por la banda izquierda, la búsqueda de un refuerzo deja en una situación muy vulnerable a Fran García y Álvaro Carreras. Esto se debe a que Ferland Mendy estará lesionado al menos hasta octubre y actualmente se le considera un jugador invendible.

En el eje de la zaga, la petición de dos centrales sentencia el futuro de David Alaba, quien no renovará, y obliga a Raúl Asencio a buscar equipo. Por el contrario, Antonio Rüdiger renovará por una temporada, Éder Militão se quedará en el club y gana fuerza el nombre de Dean Huijsen, un viejo conocido de Mourinho en la Roma.

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Músculo en la medular y pólvora en el ataque

Para el centro del campo, las incorporaciones del mediocentro defensivo y el volante buscan otorgar al Real Madrid un equilibrio físico muy necesario. Las opciones de Gomes y Fernandes prometen la agresividad y el despliegue necesarios para proteger la zona ancha del Santiago Bernabéu.

El último gran deseo del técnico portugués es la contratación de un “nueve” de área, un delantero centro de referencia para asegurar el gol. Con este plan estratégico, Florentino Pérez se prepara para complacer las demandas de un Mourinho decidido a cambiarle la cara por completo a la plantilla blanca.

José Mourinho dejará pronto al Benfica por el Real Madrid. (Foto: X).

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