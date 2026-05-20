Cusco FC cayó ante Medellín y se despide de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC cayó por la fecha número 5 de la Copa Libertadores ante Independiente Medellín en el Inca Garcilaso.

El cuadro de Cusco FC es el primer equipo peruano en la fase de grupos en decir adiós. El conjunto nacional tuvo un mal partido en el mismo Inca Garcilaso de la Vega que acabó con sus aspiraciones a continuar en carrera en este certamen internacional.

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A los 13 minutos el cuadro ‘dorado’ ya caía ante Independiente Medellín. Nuevamente Francisco Fydriszewski aparecía para sorprender con una anotación y poner a los colombianos por encima en el marcador a pesar de estar en la altura de Cusco.

Recién a los 78 minutos se lograría el empate en el marcador, Gu-Rum Choi fue el autor de la conquita. Esto dejaba a los locales con tiempo suficiente como para buscar el segundo y darle vuelta al resultado.

Pero en los descuentos se vendría una catarata de goles impresionantes. Baldomero Perlaza sería el primero a los 91, luego Aldair Fuentes a los 94 empataría el partido 2-2. Pero Alexis Serna terminó por sentenciar el juego a los 97 con un 2-3 final.

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Previa

Por la Copa Libertadores el cuadro de Cusco FC se enfrenta a Independiente Medellín en la fecha número 5 de la fase de grupos. Este partido es vital para el conjunto peruano que necesita ganar sea como sea para seguir con vida en este certamen internacional.

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en Colombia. El partido acabó con el marcador por 1 a 0. El único gol de la contienda fue anotado por Francisco Fydriszewski a los 86 minutos. Este duelo fue bastante peleado, pero los cusqueños no lograron rascar el empate.

Alineaciones de Cusco FC e Independiente Medellín

Alineación de Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidías, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Zevallos; Diego Soto, Oswaldo Valenzuela; Lucas Cotito, Iván Colman, José Manzaneda; Facundo Callejo.

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Alineación de Independiente Medellín: Eder Chaux; Halam Loboa, Léyser Chaverra, Frank Fabra, Daniel Londoño, José Ortiz; Alexis Serna, Didier Moreno, Francisco Fydriszewski; Yony González, Francisco Chavera.

Minuto a Minuto del Cusco FC vs Indepeniente Medellín

Tabla de posiciones del grupo A de la Copa Libertadores

Por ahora el grupo A de la Copa Libertadores se ve de esta forma antes de jugarse la fecha número 5.

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# Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 Flamengo 4 2 2 0 5 8 2 Estudiantes 4 1 3 0 1 6 3 Medellín 4 1 2 1 -2 5 4 Cusco FC 4 0 1 3 -4 1

Datos Claves