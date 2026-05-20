¡No se hicieron daño! Nacional y Universitario igualaron 0-0 por la Copa Libertadores 2026: resumen y goles

El pasado 29 de abril fue la última vez que Universitario enfrentó a Nacional por la Copa Libertadores 2026. El triunfo fue 4-2 a favor de los merengues cuando Jorge Araujo era el entrenador interino.

Cándido probó un centro hacia el área de Universitario que luego fue conectado por Barcia. Ninguno fue preciso y el balón se perdió de la cancha.

Ahora es Universitario quien maneja el balón en mediocampo para tratar de bajarle el ritmo a un Nacional que inició el partido más incisivo.

Tras una acción preparada de pelota parada, apareció De los Santos para rematar en área de Universitario y el arquero Vargas atrapó el balón sin dar rebotes.

Primero fue Cándido y luego Gómez quienes intentaron un centro hacia el área de Universitario, pero Riveros estuvo muy atento para despejar el balón.

El árbitro detuvo el encuentro para que los jugadores se dirijan a sus respectivos banquillos a refrescarse y tomar indicaciones de los entrenadores.

Todavía no hay acciones claras de peligro en ninguna de las áreas ya que ni Nacional ni Universitario se muestran claros en sus intenciones.

Coates probó un pase en profundidad hacia Barcia, pero no fue preciso y el balón se fue del campo de juego.

Nacional y Universitario igualan sin goles en el tramo final de un primer tiempo que por ahora no tiene emociones en ninguna de las áreas.

Coates aprovechó un balón aéreo para cabecear en área de Universitario y el arquero Vargas estuvo muy atento para despejar el balón con un gran esfuerzo.

Fértoli probó un buen remate desde larga distancia que pegó en la defensa de Nacional y que luego fue despejado por el arquero Mejía.

Fara fue amonestado por una falta en contra de Barcia, quien estaba a punto de superarlo en el mediocampo.

Valera se abrió por el sector izquierdo y mandó un centro hacia el área de Nacional, aunque fue muy largo y Alzugaray no pudo controlar el balón.

Tras un desborde de Carabalí que derivó en un centro hacia el área de Nacional, fue Fértoli quien remató desde larga distancia y el balón pasó cerca del arco defendido por Mejía. La 'U' se viene acomodando en el partido.

Nuevamente apareció Carabalí para romper líneas en defensa de Nacional y centró hacia Valera que ya estaba en área rival. La figura del central Viera fue clave para despejar el balón y evitar la conquista merengue.

La 'U' se muestra más cómodo en la cancha y gana todos los rebotes que por ahora viene generando con aproximaciones en área de Nacional.

Tal y como sucedió en el primer tiempo, el árbitro detuvo el partido para que los equipos se refresquen en sus respectivos banquillos.

Tras un error de Fértoli en campo de Nacional, apareció Dos Santos para conducir y luego rematar desde larga distancia. El arquero Vargas despejó muy bien y evitó lo que pudo ser la apertura del marcador.

Núñez se animó por un disparo desde larga distancia, pero no tuvo precisión y el balón se fue bastante desviado del arco defendido por Vargas.

Pérez Guedes tuvo en sus pies la posibilidad del gol de Universitario, pero remató sin precisión y de manera increíble perdió una enorme chance.

Nacional y Universitario jugaron esta noche en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. Fue un empate sin goles que dejó con vida a los merengues de cara a los octavos de final.

Nacional y Universitario de Deportes se vuelven a ver las caras el día de hoy en el marco de la fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El Estadio Gran Parque Central de Montevideo será testigo de uno de los partidos más atractivos de la jornada por el momento de los equipos ya que ambos tienen 4 puntos en la tabla de posiciones y necesitan de una victoria para soñar con la clasificación.

Respecto a los antecedentes de los equipos, recordemos que Universitario de Deportes venció 4-2 a Nacional en el Estadio Monumental el pasado 29 de abril. Con goles de Caín Fara, Álex Valera, Lisandro Alzugaray y José Carabalí fueron los merengues quienes lograron imponerse a los tantos de Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera. Es así que ahora se viene la revancha y no tiene pierde.

¿A qué hora juegan Nacional vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026?

16:00 | México, Guatemala, Honduras y Costa Rica

17:00 | Perú, Colombia y Ecuador

18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos

19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

00:00 | España (21/05)

¿Dónde ver el duelo Nacional vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026?