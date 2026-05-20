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Copa Libertadores

¡No se hicieron daño! Nacional y Universitario igualaron 0-0 por la Copa Libertadores 2026: resumen y goles

Nacional y Universitario jugaron esta noche en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. Fue un empate sin goles que dejó con vida a los merengues de cara a los octavos de final.

90'+7 ¡Final del partido!

Nacional y Universitario empataron 0-0 en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo.

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90'+5 ¡Se la perdió Universitario!

Pérez Guedes tuvo en sus pies la posibilidad del gol de Universitario, pero remató sin precisión y de manera increíble perdió una enorme chance.

90'+3 ¡Cambio en Universitario!

Salió Álex Valera - Ingresó Sekou Gassama.

90' ¡Se añaden 6 minutos!

El partido entre Nacional y Universitario se jugará hasta los 96' en el Estadio Gran Parque Central.

89' ¡Llegada de Nacional!

Núñez se animó por un disparo desde larga distancia, pero no tuvo precisión y el balón se fue bastante desviado del arco defendido por Vargas.

87' ¡Cambio en Universitario!

Salió Héctor Fértoli - Ingresó Jesús Castillo.

85' ¡Minutos finales del partido!

Nacional y Universitario siguen igualando sin goles en el tramo final del partido que se disputa en el Estadio Gran Parque Central.

84' ¡Cambio en Nacional!

Salió Baltasar Barcia - Ingresó Tomás Verón Lupi.

81' ¡Cambios en Universitario!

Salieron Andy Polo, Jairo Concha y Lisandro Alzugaray - Ingresaron Hugo Ancajima, Edison Flores y Jorge Murrugarra.

74' ¡Llegada de Nacional!

Tras un error de Fértoli en campo de Nacional, apareció Dos Santos para conducir y luego rematar desde larga distancia. El arquero Vargas despejó muy bien y evitó lo que pudo ser la apertura del marcador.

70' ¡Cambios en Nacional!

Salieron Juan De los Santos y Maximiliano Silvera - Ingresaron Gonzalo Carneiro y Pável Núñez.

68' ¡Pausa de rehidratación!

Tal y como sucedió en el primer tiempo, el árbitro detuvo el partido para que los equipos se refresquen en sus respectivos banquillos.

63' ¡Remate de Cándido!

El lateral izquierdo de Nacional intentó un disparo desde larga distancia y el balón pasó cerca del arco defendido por Vargas.

61' ¡Intentos de Universitario!

La 'U' se muestra más cómodo en la cancha y gana todos los rebotes que por ahora viene generando con aproximaciones en área de Nacional.

56' ¡Nueva llegada de Universitario!

Nuevamente apareció Carabalí para romper líneas en defensa de Nacional y centró hacia Valera que ya estaba en área rival. La figura del central Viera fue clave para despejar el balón y evitar la conquista merengue.

54' ¡Buena acción de Universitario!

Tras un desborde de Carabalí que derivó en un centro hacia el área de Nacional, fue Fértoli quien remató desde larga distancia y el balón pasó cerca del arco defendido por Mejía. La 'U' se viene acomodando en el partido.

52' ¡Aproximación de Universitario!

Valera se abrió por el sector izquierdo y mandó un centro hacia el área de Nacional, aunque fue muy largo y Alzugaray no pudo controlar el balón.

48' ¡Intento de Nacional!

López intento un pase en profundidad hacia Gómez, pero el balón quedó muy largo y fue despejado por Polo.

45' ¡Empezó el segundo tiempo!

Nacional y Universitario disputan la etapa final del encuentro en el Estadio Gran Parque Central.

Cambio en Nacional: Salió Emiliano Ancheta - Ingresó Nicolás López.

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45'+4 ¡Final del primer tiempo!

Nacional y Universitario empatan 0-0 al término del primer tiempo en el Estadio Gran Parque Central. Nos vamos al descanso y volvemos en 15'.

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45' ¡Se añaden 3 minutos!

El primer tiempo entre Nacional y Universitario se jugará hasta los 48' en el Estadio Gran Parque Central.

40' ¡Tarjeta amarilla en Universitario!

Fara fue amonestado por una falta en contra de Barcia, quien estaba a punto de superarlo en el mediocampo.

39' ¡Llegada de Universitario!

Fértoli probó un buen remate desde larga distancia que pegó en la defensa de Nacional y que luego fue despejado por el arquero Mejía.

38' ¡Peligro en área de Universitario!

Coates aprovechó un balón aéreo para cabecear en área de Universitario y el arquero Vargas estuvo muy atento para despejar el balón con un gran esfuerzo.

35' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Nacional y Universitario igualan sin goles en el tramo final de un primer tiempo que por ahora no tiene emociones en ninguna de las áreas.

34' ¡Aproximación de Nacional!

Coates probó un pase en profundidad hacia Barcia, pero no fue preciso y el balón se fue del campo de juego.

28' ¡Partido sin emociones!

Todavía no hay acciones claras de peligro en ninguna de las áreas ya que ni Nacional ni Universitario se muestran claros en sus intenciones.

23' ¡Pausa de rehidratación!

El árbitro detuvo el encuentro para que los jugadores se dirijan a sus respectivos banquillos a refrescarse y tomar indicaciones de los entrenadores.

18' ¡Intento de Nacional!

Primero fue Cándido y luego Gómez quienes intentaron un centro hacia el área de Universitario, pero Riveros estuvo muy atento para despejar el balón.

13' ¡Llegada de Nacional!

Tras una acción preparada de pelota parada, apareció De los Santos para rematar en área de Universitario y el arquero Vargas atrapó el balón sin dar rebotes.

11' ¡Cambio en Nacional!

Salió Lucas Rodríguez (lesionado) - Ingresó Luciano Boggio.

8' ¡Control de Universitario!

Ahora es Universitario quien maneja el balón en mediocampo para tratar de bajarle el ritmo a un Nacional que inició el partido más incisivo.

3' ¡Aproximación de Nacional!

Cándido probó un centro hacia el área de Universitario que luego fue conectado por Barcia. Ninguno fue preciso y el balón se perdió de la cancha.

1' ¡Empezó el partido!

Nacional y Universitario disputan el primer tiempo del encuentro en el Estadio Gran Parque Central.

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¡Los equipos salen a la cancha!

Los jugadores titulares de Nacional y Universitario pisan el gramado del Estadio Gran Parque Central a instantes del pitazo inicial.

¡Último enfrentamiento!

El pasado 29 de abril fue la última vez que Universitario enfrentó a Nacional por la Copa Libertadores 2026. El triunfo fue 4-2 a favor de los merengues cuando Jorge Araujo era el entrenador interino.

¡Calentamiento de los equipos!

Nacional y Universitario ultiman detalles en sus respectivos trabajos precompetitivos a pocos minutos del partido en el Estadio Gran Parque Central.

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¡Universitario presente!

La delegación de Universitario realizó el reconocimiento de la cancha del Estadio Gran Parque Central a minutos del inicio de partido.

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¡Vestuario listo de Nacional!

Nacional usará su clásica indumentaria blanca para el duelo de esta noche frente a Universitario en el Estadio Gran Parque Central.

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¡Alineación titular de Nacional!

Jorge Bava preparó el siguiente equipo titular para enfrentar a Universitario: Luis Mejía; Sebastián Coates, Maximiliano Gómez, Alexander Dos Santos, Maximiliano Silvera, Emiliano Ancheta, Juan De Los Santos, Camilo Cándido, Lucas Rodríguez, Mateo Barcia y Tomás Viera.

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¡Alineación titular de Universitario!

Héctor Cúper alistó el siguiente equipo titular para visitar a Nacional: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Héctor Fértoli, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Álex Valera.

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¡Escenario listo!

Así luce el Gran Parque Central de Montevideo a poco del inicio del partido de hoy entre Nacional vs. Universitario.

Fuente: Nacional.

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¡Los convocados!

Nacional y Universitario dispondrán de los siguientes jugadores para el partido de esta noche en el Estadio Gran Parque Central.

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¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Nacional vs. Universitario!

Nacional y Universitario miden fuerzas esta noche en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. A continuación, sigue las incidencias del partido.

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Nacional vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026.
© Conmebol Libertadores.Nacional vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026.

Nacional y Universitario de Deportes se vuelven a ver las caras el día de hoy en el marco de la fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El Estadio Gran Parque Central de Montevideo será testigo de uno de los partidos más atractivos de la jornada por el momento de los equipos ya que ambos tienen 4 puntos en la tabla de posiciones y necesitan de una victoria para soñar con la clasificación.

Respecto a los antecedentes de los equipos, recordemos que Universitario de Deportes venció 4-2 a Nacional en el Estadio Monumental el pasado 29 de abril. Con goles de Caín Fara, Álex Valera, Lisandro Alzugaray y José Carabalí fueron los merengues quienes lograron imponerse a los tantos de Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera. Es así que ahora se viene la revancha y no tiene pierde.

¿A qué hora juegan Nacional vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026?

  • 16:00 | México, Guatemala, Honduras y Costa Rica
  • 17:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
  • 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 00:00 | España (21/05)

¿Dónde ver el duelo Nacional vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026?

  • Argentina | Fox Sports Argentina y Disney+
  • Bolivia | ESPN y Disney+
  • Brasil | Paramount+
  • Canadá | beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada y Fanatiz
  • Chile | Disney+ y ESPN5
  • Colombia | ESPN y Disney+
  • Ecuador | ESPN Colombia y Disney+
  • México | ESPN2 y Disney+
  • Paraguay | ESPN y Disney+
  • Perú | ESPN y Disney+
  • Uruguay | ESPN y Disney+
  • Estados Unidos | Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
  • Venezuela | ESPN y Disney+
Renato Pérez
Renato Pérez
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