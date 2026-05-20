¡No se hicieron daño! Nacional y Universitario igualaron 0-0 por la Copa Libertadores 2026: resumen y goles

Nacional y Universitario de Deportes se vuelven a ver las caras el día de hoy en el marco de la fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El Estadio Gran Parque Central de Montevideo será testigo de uno de los partidos más atractivos de la jornada por el momento de los equipos ya que ambos tienen 4 puntos en la tabla de posiciones y necesitan de una victoria para soñar con la clasificación.
Respecto a los antecedentes de los equipos, recordemos que Universitario de Deportes venció 4-2 a Nacional en el Estadio Monumental el pasado 29 de abril. Con goles de Caín Fara, Álex Valera, Lisandro Alzugaray y José Carabalí fueron los merengues quienes lograron imponerse a los tantos de Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera. Es así que ahora se viene la revancha y no tiene pierde.
¿A qué hora juegan Nacional vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026?
- 16:00 | México, Guatemala, Honduras y Costa Rica
- 17:00 | Perú, Colombia y Ecuador
- 18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
- 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 00:00 | España (21/05)
¿Dónde ver el duelo Nacional vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026?
- Argentina | Fox Sports Argentina y Disney+
- Bolivia | ESPN y Disney+
- Brasil | Paramount+
- Canadá | beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada y Fanatiz
- Chile | Disney+ y ESPN5
- Colombia | ESPN y Disney+
- Ecuador | ESPN Colombia y Disney+
- México | ESPN2 y Disney+
- Paraguay | ESPN y Disney+
- Perú | ESPN y Disney+
- Uruguay | ESPN y Disney+
- Estados Unidos | Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
- Venezuela | ESPN y Disney+