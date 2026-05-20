La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima sigue siendo comentada. Esto dijo al respecto Guillermo Enrique. También, habló de Paolo Guerrero.

La interna de Alianza Lima sigue dando de qué hablar tras la salida de un referente histórico del club. El ex lateral derecho blanquiazul, Guillermo Enrique, rompió el silencio en una entrevista exclusiva con Infobae. Sus declaraciones esclarecieron los verdaderos motivos de la partida de Hernán Barcos con rumbo al FC Cajamarca.

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El motivo real de la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

La salida del experimentado atacante argentino generó múltiples teorías y controversias entre los aficionados íntimos durante los últimos meses. Sin embargo, Guillermo Enrique explicó que la decisión de la directiva no pasó por un tema de rendimiento deportivo.

El defensor argumentó que la permanencia de dos figuras de gran trayectoria internacional resultaba insostenible para el equilibrio del plantel. La dirigencia victoriana tuvo que tomar una postura definitiva para evitar la sobrepoblación de referentes en la zona de ataque.

Guillermo Enrique fue despedido la temporada pasada. (Foto: X).

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“No creo que fue tan así, sino que también no se puede sostener a dos ‘9’ leyenda como lo son Paolo y Hernán. Entonces, era uno o el otro”, confesó el aguerrido futbolista ex Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Enrique admitió que la noticia causó un gran impacto en la hinchada blanquiazul, la cual se resistía a ver partir al goleador. “Sí, la salida de Hernán fue sorpresiva en un momento, porque la gente hizo mucho ruido y no quería que se vaya, pero ya está”, añadió.

El legado imborrable del “Pirata” en el corazón íntimo

A pesar del intempestivo adiós, el respeto hacia la trayectoria de Barcos se mantiene intacto dentro del vestuario de Matute. Guillermo Enrique no escatimó en elogios para calificar el profesionalismo y el comportamiento del delantero rioplatense.

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Lo consideró un espejo ideal para todos los jóvenes talentos que vienen formándose en las divisiones menores del fútbol peruano. Destacó que siempre fue una persona muy humilde, sincera y sumamente respetuosa en cada una de las charlas técnicas y entrenamientos.

Asimismo, recordó con nostalgia las alegrías y goles brindados a la institución. Hizo una mención especial a su histórico gol de cabezazo en La Bombonera, un hito que los fanáticos victorianos llevarán grabado por siempre.

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Paolo Guerrero justifica la decisión con goles y regularidad

La apuesta definitiva de Alianza Lima se centró en la presencia de Paolo Guerrero para liderar el proyecto deportivo actual. El histórico capitán de la Selección Peruana viene completando actuaciones destacadas que respaldan la determinación de la directiva.

Enrique valoró el estricto régimen de cuidado físico y el profesionalismo que muestra el atacante nacional de manera diaria. Asegura que el delantero se cuida al 100% y mantiene un estado óptimo competitivo.

“Lo veo bien, tiene para jugar dos años más en el club todavía. Físicamente, es un terrible profesional, se cuida al 100%. El viejo está ‘hecho un pendejo’”, bromeó el lateral.

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El gran presente del “Depredador” llena de optimismo al entorno íntimo con miras a los próximos objetivos institucionales. Finalmente, Enrique deseó que el delantero continúe por la senda del éxito debido al enorme aprecio que le tiene el pueblo peruano.

Guillermo Enrique refuerzo del año pasado en Alianza Lima. (Foto: X).

DATOS CLAVE

El exlateral Guillermo Enrique reveló los motivos de la salida de Hernán Barcos a Infobae.

La directiva de Alianza Lima decidió no sostener simultáneamente a Paolo Guerrero y Barcos.

El delantero argentino Hernán Barcos dejó la institución íntima con rumbo al FC Cajamarca.