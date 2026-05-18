Jorge Araujo fue anunciado como nuevo DT de Juan Pablo II tras interinato en Universitario

El entrenador nacional dejó el club 'merengue' ante la llega de Héctor Cúper para tomar las riendas del equipo de Chongoyape.

Mediante sus redes sociales, Juan Pablo II College confirmó a Jorge Araujo como su nuevo director técnico para afrontar lo que queda de la temporada en la Liga 1 2026. El equipo de Chongoyape tomó esta decisión luego de la salida del argentino Marcelo Zuleta.

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“¡Bienvenido, profesor Jorge Araujo! Nos llena de entusiasmo anunciar su llegada como nuevo entrenador de nuestro club Juan Pablo II“, se puede leer en la publicación.

Posterior a ello, señalan lo siguiente: “Estamos seguros de que su experiencia, liderazgo y compromiso serán fundamentales para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y confiamos en que, con trabajo y unión, lograremos revertir este momento”.

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Sus números en Universitario como DT interino

Recordemos que, Jorge Araujo asumió de manera interina la dirección técnica de Universitario de Deportes luego de la accidentada salida del entrenador español Javier Rabanal.

Durante dicho periodo, el estratega peruano estuvo al mando en seis encuentros, en los que consiguió dos victorias, un empate y sufrió tres derrotas.

Jorge Araujo como entrenador interino de Universitario.

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¿Cuándo será su debut con Juan Pablo II?

Jorge Araujo podrá dirigir desde la banca de suplentes a Juan Pablo II College recién a partir del Torneo Clausura. Sin embargo, su debut al mando del cuadro de Chongoyape podría adelantarse en la Copa Caliente de la Liga 2026, certamen que arrancará en junio próximo.

DATOS CLAVES

Jorge Araujo fue anunciado como el nuevo director técnico de Juan Pablo II College para la Liga 1 2026.

El estratega peruano llega al club de Chongoyape en reemplazo del argentino Marcelo Zuleta.

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