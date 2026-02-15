Alianza Lima tiene al entrenador que suplantaría a Pablo Guede si termina siendo botado pronto

El clima en Matute se ha vuelto insoportable tras los últimos resultados negativos que han alejado a Alianza Lima de los primeros puestos. La gestión de Pablo Guede está bajo la lupa de una hinchada que exige respuestas inmediatas y un cambio de rumbo futbolístico.

El reemplazo para Pablo Guede en Alianza Lima

Ante la posibilidad de un despido prematuro, el nombre de Wilmar Valencia ha comenzado a sonar con fuerza en las redes sociales y los pasillos del club. “Bam Bam” es visto por muchos como el bombero ideal para apagar el incendio que atraviesa el primer equipo blanquiazul.

Actualmente, Valencia se desempeña como Director de Divisiones Menores en la institución victoriana, un cargo que asumió a finales de 2024. Esta cercanía física y administrativa lo coloca como la opción más lógica y económica para un interinato de emergencia.

La ventaja de Wilmar radica en su profundo conocimiento del ADN aliancista y su capacidad para imponer disciplina en el vestuario. Al estar ya en planilla, su promoción al equipo principal no requeriría negociaciones externas ni periodos largos de adaptación.

Wilmar Valencia podría dirigir Alianza Lima. (Foto: X).

Wilmar Valencia cercano a Franco Navarro

Por otro lado, la situación de Pablo Guede es crítica debido a planteamientos tácticos que no terminan de convencer al exigente público de La Victoria. La falta de gol y la fragilidad defensiva han colmado la paciencia de los socios, quienes piden su salida tras cada derrota.

La directiva, encabezada deportivamente por Franco Navarro, evalúa constantemente el desempeño del comando técnico argentino para decidir su continuidad. Si los próximos partidos no muestran una mejora radical, el reemplazo interno sería la vía más rápida para intentar salvar la temporada.

Wilmar Valencia podría ser técnico interino

El contrato de Wilmar Valencia como formador se extiende hasta 2028, lo que demuestra la confianza a largo plazo que el club tiene en su criterio deportivo. Su experiencia previa como director técnico del primer equipo le otorga el respaldo necesario para asumir el fierro caliente si se le requiere.

El destino de Guede parece estar atado a los resultados del próximo fin de semana, mientras la sombra de Valencia crece en las tribunas. Alianza Lima necesita estabilidad y, para muchos, la solución está tocando la puerta desde las propias canteras del club.

Pablo Guede cuestionado dentro de Alianza Lima. (Foto: X).

DATOS CLAVES