Si se va Pablo Guede tras Sport Boys, Alianza Lima ya tiene confirmado al DT que lo reemplazará

La crisis deportiva en Alianza Lima ha llegado a un punto de no retorno tras los malos resultados de las últimas jornadas. La directiva blanquiazul ha perdido la confianza en el proceso de Pablo Guede, quien se jugará su última carta este fin de semana.

Alianza Lima botaría a Pablo Guede

Según el periodista José Varela en el programa Modo Fútbol, el estratega argentino llegará al partido contra Sport Boys con un ultimátum sobre la mesa. Su continuidad depende exclusivamente de conseguir una victoria contundente y una mejora clara en el funcionamiento del equipo.

La tensión en el vestuario de Matute es evidente, ya que el rendimiento mostrado hasta ahora no cumple con las expectativas de la gerencia. Si el marcador ante los rosados es adverso, la salida de Guede se oficializaría de manera inmediata para frenar la caída libre.

Ante este panorama, el club ya tiene definido el plan de contingencia para tomar el “fierro caliente” de la dirección técnica. El nombre que ha cobrado fuerza total en las últimas horas es el de Wilmar Valencia, un hombre plenamente identificado con la institución.

Pablo Guede conversando con Gaspar Gentile en Alianza Lima. (Foto: X).

El reemplazante de Pablo Guede

Valencia se encuentra actualmente trabajando en el club como Jefe de la Unidad Técnica de Menores. Su cercanía con el plantel actual y su experiencia previa en el banquillo íntimo lo convierten en el candidato ideal para una transición rápida.

La información revelada en Modo Fútbol detalla que la directiva busca estabilidad y alguien que conozca las raíces del equipo. Wilmar Valencia no solo cuenta con el respaldo de la interna, sino que ya está integrado en la estructura deportiva del club victoriano.

Alianza Lima se juega la Liga 1

El duelo ante Sport Boys será determinante para el futuro deportivo de Alianza Lima en esta temporada 2026. Los hinchas esperan una reacción inmediata en el campo, mientras los rumores de cambio de mando crecen cada minuto en los pasillos de La Victoria.

De concretarse la salida de Guede, el anuncio de Valencia como técnico encargado podría darse en cuestión de horas tras el pitazo final. La prioridad de la administración es evitar que el objetivo del campeonato se escape definitivamente por la falta de resultados.

Los Navarros definirían el futuro de Pablo Guede. (Foto: X).

