¿Pega la vuelta? El emotivo mensaje de Hernán Barcos para celebrar el aniversario de Alianza Lima: “No termina”

En medio del complicado momento que atraviesa Alianza Lima, Hernán Barcos utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje celebrando un aniversario más del club ‘blanquiazul’. El ‘Pirata’ mantiene el afecto de los hinchas y es reconocido como uno de los jugadores más importantes en la historia del equipo.

Así fue la publicación de Hernán Barcos

“¡Feliz aniversario, Alianza Lima! 125 años de pura historia y que no termina. Agradecido siempre y orgulloso de ser una pequeña parte de este lindo club“, escribió Hernán Barcos en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto en la que agradece a los hinchas por el cariño que le han mostrado siempre.

Minutos después de la publicación, los hinchas de Alianza Lima dejaron claro su respeto y admiración por el delantero, quien dejó el club a finales de la temporada 2025 tras la decisión de la dirigencia de no renovar su contrato.

Su salida del club de La Victoria se convirtió en una de las despedidas más comentadas del fútbol peruano y, sin dudas, una de las que más dolió a la hinchada. Barcos dejó el club como el máximo goleador extranjero de la institución, con 77 tantos.

Su presente en FC Cajamarca

Todo indica que Hernán Barcos atraviesa un gran presente y se muestra plenamente satisfecho en FC Cajamarca, su nuevo club. Incluso tomó la iniciativa de comunicarse con exjugadores de Alianza Lima como Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira y Ricardo Lagos, entre otros, con la intención de conformar un plantel competitivo y aspirar al título.

En la actualidad, es la principal figura de su equipo y lidera la tabla de goleadores de la Liga 1 2026, con tres tantos en su cuenta personal.

