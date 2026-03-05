Se filtró la primera medida de Javier Rabanal ahora que Matías Di Benedetto será inscrito como peruano

Universitario de Deportes se alista para una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 y la buena noticia es que contarán con el refuerzo de Matías Di Benedetto. Luego de varios meses de espera, por fin el defensor argentino obtuvo de manera oficial la nacionalidad peruana y está listo para hacer su debut en esta temporada 2026. Es por ello es que Javier Rabanal ya tiene una decisión del caso.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Universitario.

No descubrimos nada al asegurar que Universitario de Deportes tiene un plantel bien conformado y con varias opciones en todas las líneas, más aún si nos enfocamos en la defensa. Por ahora, jugadores como Caín Fara, Williams Riveros y César Inga son quienes vienen siendo los titulares, aunque con la inscripción de Matías Di Benedetto dicha situación podría empezar a cambiar.

“Matías Di Benedetto ya está apto para jugar contra Los Chankas. Todo está listo. Me dicen que a Javier Rabanal le gusta bastante. Por su perfil podría terminar poniéndolo ahí donde juega César Inga“; señaló recientemente el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola durante el programa ‘Mano a Mano‘ y con lo cual queda claro que el refuerzo merengue tendría chances de alternar.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Ahora, respecto a la inscripción oficial de Matías Di Benedetto, el comunicador Gustavo Peralta contó lo siguiente. “Inició hoy el proceso de inscripción de Matías Di Benedetto como jugador peruano y se apunta a que en las próximas horas ya tenga su carnet de cancha, con lo que está habilitado y dependerá de Javier Rabanal si lo lleva a Andahuaylas para jugar ante Los Chankas. Con el número del DNI del defensa el club crema avanzó con el trámite”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Universitario analiza el fichaje de Adrián Ugarriza tras su dramática salida de Israel

Universitario tendrá una durísima prueba ante Los Chankas en la altura de Andahuaylas

Con la incógnita de saber si finalmente Matías Di Benedetto será parte de la delegación que viaje rumbo a la ciudad de Andahuaylas para enfrentar a Los Chankas, no perdamos de vista que Universitario de Deportes tendrá una prueba bastante complicada al jugar sobre los 2,926 metros sobre el nivel de mar. Además, el equipo local es uno de los punteros del Torneo Apertura 2026.

Los dirigidos técnicamente por Walter Paolella suman 11 puntos en la tabla de posiciones, al igual que la ‘U’ por cierto, y por ahora son una de las gratas sorpresas del campeonato. No será una tarea sencilla para los merengues, así que el próximo domingo 8 de marzo a partir de las 15:30 horas será un verdadero partidazo el que nos espera en el Estadio Los Chankas.

DATOS CLAVES

Matías Di Benedetto obtuvo la nacionalidad peruana y quedó habilitado para debutar en la temporada 2026.

obtuvo la y quedó habilitado para debutar en la temporada 2026. El técnico Javier Rabanal decidirá si el defensor viaja a Andahuaylas para enfrentar a Los Chankas .

decidirá si el defensor viaja a para enfrentar a . Universitario jugará el domingo 8 de marzo a 2,926 metros sobre el nivel del mar.

Publicidad