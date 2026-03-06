Juan Reynoso admite errores tras la eliminación de Melgar en la Copa Sudamericana, pero deja un fuerte mensaje

Melgar atraviesa un momento difícil en la temporada. El conjunto dirigido por Juan Reynoso, que había iniciado el año con resultados alentadores, volvió a tropezar y acumuló otro golpe: la derrota en tanda de penales frente a Cienciano, resultado que terminó sellando su eliminación de la Copa Sudamericana 2026.

El desempeño del ‘Dominó’ provocó diversas críticas hacia el popular ‘Cabezón’, especialmente por algunas decisiones en la conformación del once titular. Tras el duelo disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el DT terminó haciendo mea culpa por lo sucedido.

¿Qué dijo Juan Reynoso tras la eliminación de Melgar?

Juan Reynoso reconoció que en el primer tiempo del encuentro frente a Cienciano se tomaron decisiones equivocadas. No obstante, también remarcó que su equipo no permitió demasiadas situaciones claras de gol a lo largo del compromiso.

“Veníamos con la ilusión de plantear el partido como se jugó en el segundo tiempo. Creo que en el primer tiempo tomamos malas decisiones porque, en el trámite del juego, más eran los gritos de la gente que el real peligro. No recuerdo una jugada importante que haya sacado ‘Chani’ (Cáceda). Creo que la gente se confunde: una cosa es una oportunidad manifiesta de gol y otra es la emoción”, expresó en conferencia de prensa.

Por otro lado, el estratega nacional también se refirió al penal que no pudo convertir Bernardo Cuesta. “Es nuestro capitán, nuestro líder. Lastimosamente hoy le tocó perder el penal, pero nos tenemos que levantar y enfocarnos en el torneo local”.

Próximo partido de Melgar en la Liga 1

Melgar deberá enfrentar como visitante a Alianza Lima este lunes 9 de marzo. El cotejo, válido por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, está programado para las 20:30 horas de Perú y se disputará en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva.

DATOS CLAVES

Juan Reynoso admitió errores en las decisiones tácticas tras la derrota por penales ante Cienciano.

El capitán Bernardo Cuesta falló un penal en la serie que selló la eliminación continental.

Melgar enfrentará a Alianza Lima el lunes 9 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva.

