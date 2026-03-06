Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sport Boys

Arrancó mal la relación de Jean Deza en el Sport Boys: fue a entrenar, pero lo regresaron a su casa

Como prometió: Jean Deza se presentó este viernes 6 de marzo al entrenamiento de Sport Boys, pero ya se dio el primer escándalo.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Jean Deza y Sport Boys.
© Producción Bolavip.Jean Deza y Sport Boys.

Problemas para Jean Deza en su llegada a Sport Boys. El futbolista acudió al entrenamiento con la intención de sumarse al plantel, pero finalmente fue enviado de regreso a su casa debido a un inconveniente legal que todavía no ha sido resuelto.

Publicidad

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta en el programa Linkeados, donde explicó que el problema no está relacionado con lo deportivo, sino con un asunto documentario que involucra a su anterior club.

Según detalló Peralta, el atacante aún mantiene contrato vigente con Santos de Nazca, institución que compite en la Segunda División del fútbol peruano. Mientras esa situación no se solucione formalmente, el futbolista no puede entrenar ni ser registrado con Sport Boys.

Además, existe otro punto pendiente entre el jugador y el presidente del club de Nazca. De acuerdo con la información difundida, habría un adelanto de sueldo correspondiente a algunos meses del 2026 que todavía debe resolverse antes de cerrar definitivamente su salida.

Publicidad
Deza todavía no entrena con Boys, pero tiene toda la voluntad de hacerlo. (Foto: Producción Bolavip)

¿Jean Deza jugará en Sport Boys?

A pesar del inconveniente, Deza sí llegó temprano al entrenamiento del equipo rosado. El delantero se presentó a las 7:15 de la mañana en la sede de prácticas, cuando la sesión estaba programada para iniciar a las 8:00 AM.

Alianza Lima no olvida traición y alista revancha frente a Juan Reynoso

ver también

Alianza Lima no olvida traición y alista revancha frente a Juan Reynoso

En Sport Boys esperan que el problema se resuelva en las próximas horas. Una vez que el jugador solucione su situación contractual con Santos de Nazca, podrá integrarse con normalidad al plantel y comenzar su nueva etapa en el club chalaco.

Publicidad

¿Cuánto vale actualmente Jean Deza?

Jean Deza a sus 32 años vale actualmente 125 mil euros, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su mejor cotización fue de 800 mil euros en el 2015 cuando tenía 21 años y jugaba en Alianza Lima.

¿Cuántos años tiene Jean Deza?

Jean Deza tiene 32 años pues nació el 9 de junio de 1993. Hay que mencionar que en la actual temporada 2026 quiere jugar por Boys, pero tiene un tema con Santos, pero ha pasado por grandes equipos como Alianza Lima, Universidad San Martín, Montpellier y Levski Sofia, entre los más importantes.

Publicidad

Datos claves

  • Jean Deza fue retirado del entrenamiento por un problema documentario con su club anterior.
  • El futbolista mantiene un contrato vigente con el equipo Santos de Nazca de segunda.
  • Existe una deuda pendiente por un adelanto de sueldo de algunos meses del 2026.
Publicidad
Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Narrador del U vs. Cantolao es criticado por invocar a Lolo Fernández
Universitario

Narrador del U vs. Cantolao es criticado por invocar a Lolo Fernández

La FIFA apoya a la FPF y Alianza Lima con los disidentes quedan a un paso del infierno
Futbol Peruano

La FIFA apoya a la FPF y Alianza Lima con los disidentes quedan a un paso del infierno

Estos clubes seguirán el camino de la 'U' y se presentarán en la Liga 1
Futbol Peruano

Estos clubes seguirán el camino de la 'U' y se presentarán en la Liga 1

¿Traición al Consorcio GOLPERU? Alianza Lima Alianza Lima presentó... pero se lo negaron
Alianza Lima

¿Traición al Consorcio GOLPERU? Alianza Lima Alianza Lima presentó... pero se lo negaron

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo