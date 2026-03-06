Problemas para Jean Deza en su llegada a Sport Boys. El futbolista acudió al entrenamiento con la intención de sumarse al plantel, pero finalmente fue enviado de regreso a su casa debido a un inconveniente legal que todavía no ha sido resuelto.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta en el programa Linkeados, donde explicó que el problema no está relacionado con lo deportivo, sino con un asunto documentario que involucra a su anterior club.

Según detalló Peralta, el atacante aún mantiene contrato vigente con Santos de Nazca, institución que compite en la Segunda División del fútbol peruano. Mientras esa situación no se solucione formalmente, el futbolista no puede entrenar ni ser registrado con Sport Boys.

Además, existe otro punto pendiente entre el jugador y el presidente del club de Nazca. De acuerdo con la información difundida, habría un adelanto de sueldo correspondiente a algunos meses del 2026 que todavía debe resolverse antes de cerrar definitivamente su salida.

Deza todavía no entrena con Boys, pero tiene toda la voluntad de hacerlo. (Foto: Producción Bolavip)

¿Jean Deza jugará en Sport Boys?

A pesar del inconveniente, Deza sí llegó temprano al entrenamiento del equipo rosado. El delantero se presentó a las 7:15 de la mañana en la sede de prácticas, cuando la sesión estaba programada para iniciar a las 8:00 AM.

En Sport Boys esperan que el problema se resuelva en las próximas horas. Una vez que el jugador solucione su situación contractual con Santos de Nazca, podrá integrarse con normalidad al plantel y comenzar su nueva etapa en el club chalaco.

¿Cuánto vale actualmente Jean Deza?

Jean Deza a sus 32 años vale actualmente 125 mil euros, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su mejor cotización fue de 800 mil euros en el 2015 cuando tenía 21 años y jugaba en Alianza Lima.

¿Cuántos años tiene Jean Deza?

Jean Deza tiene 32 años pues nació el 9 de junio de 1993. Hay que mencionar que en la actual temporada 2026 quiere jugar por Boys, pero tiene un tema con Santos, pero ha pasado por grandes equipos como Alianza Lima, Universidad San Martín, Montpellier y Levski Sofia, entre los más importantes.

Datos claves

Jean Deza fue retirado del entrenamiento por un problema documentario con su club anterior.

El futbolista mantiene un contrato vigente con el equipo Santos de Nazca de segunda.

Existe una deuda pendiente por un adelanto de sueldo de algunos meses del 2026.

