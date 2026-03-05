Las drásticas condiciones que puso Sport Boys para el fichaje de Jean Deza: “Se le puede embargar”

Jean Deza tendrá una nueva oportunidad en el fútbol peruano. Así es, el atacante vestirá la camiseta de Sport Boys en esta temporada 2026 y las más recientes informaciones aseguran que el acuerdo está totalmente cerrado entre las partes implicadas. Eso sí, desde la directiva rosada tomaron sus precauciones y estipularon algunas condiciones muy importantes para no ser perjudicados.

Y es que no podemos dejar en el pasado los diversos comportamientos que ha tenido Jean Deza a lo largo de su carrera deportiva. Si bien ahora con 32 años se pensaría que entró en razón y que durante el último tiempo no ha sido captado en escándalos, en Sport Boys no quieren sorprenderse ante ninguna situación y por ello es que se aseguraron con drásticas condiciones en el contrato.

“Son varias condiciones que van a cautelar al club ante un jugador que no tiene el mejor respaldo. Es una apuesta arriesgada y él está aceptando las condiciones. Si Jean Deza se equivoca y hace algunas cosas que compliquen la interna y economía de Sport Boys, se le puede embargar hasta cosas personales. El contrato cuida al club con penalidades”; reveló el comunicador Gustavo Peralta durante la última edición del programa ‘Hablemos de MAX‘.

Los jugadores de renombre con los que Jean Deza se encontrará en Sport Boys

Ahora que Jean Deza pertenecerá a las filas de Sport Boys, con quien incluso se dice que a partir del día de mañana empezará a entrenar junto a sus nuevos compañeros, jugadores como Carlos Zambrano y Miguel Trauco también tendrían todo acordado para sumarse a las planificaciones del equipo rosado. Ya hay acuerdo de por medio y solo restarían detalles para el anuncio oficial.

Frente a este panorama es que no podemos dejar de mencionar que la plantilla de Sport Boys se fortalecerá en categoría y calidad, así que ahora todo dependerá de cómo cada uno de estos refuerzos son capaces de acoplarse a la idea que pretende el comando técnico. Además, no hay duda de que estarán muy bien vigilados para que ninguno recaiga en indisciplinas del pasado.

La emotiva reacción de Jean Deza al acordar su llegada a Sport Boys

A falta de la publicación oficial desde los canales digitales de Sport Boys, fue Jean Deza quien dejó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales y con una sincera dedicatoria a su madre ahora que tendrá una nueva oportunidad para competir en la primera división del fútbol peruano. “Un día me dijiste, los sueños se cumplen. Y ahora nos veremos más seguido. Te amo mamá”.

Fuente: @jeandeza9

