¿Adrián Ugarriza a Universitario? Esta es la condición para que se concrete su fichaje

En las últimas horas, surgió la posibilidad de que Adrián Ugarriza vuelva a vestir la camiseta de Universitario de Deportes. Con el paso de las horas, también se dio a conocer la postura de Álvaro Barco sobre este escenario y qué condiciones deberían cumplirse para que el delantero pueda desvincularse de su actual club en Israel.

El rendimiento de Sekou Gassama ha llevado a los directivos ‘cremas’ a explorar alternativas para esa posición, limitándose únicamente a jugadores del mercado nacional o a futbolistas que juegan en el extranjero pero poseen DNI peruano.

¿Álvaro Barco contactó a Adrián Ugarriza?

El periodista Gustavo Peralta compartió algunos detalles al respecto: “Me contaron que internamente Álvaro Barco ha dicho que no se cierra a nada y que lo va a evaluar. No se han abierto las puertas tan de par en par. Si aparece una buena oportunidad en el mercado, ante lo de Gassama, que no ha sido lo que esperaban, en la ‘U’ van a evaluar”, explicó.

Además, agregó lo siguiente: “La ‘U’ no ha llamado a Adrián Ugarriza pero si están atentos, específicamente Álvaro Barco, porque Ugarriza le parece un jugador interesante, un perfil bueno e idóneo y que puede servir. Para ello se tiene que dar una serie de pasos”.

La condición para que Ugarriza fiche por Universitario

Por otro lado, el mencionado comunicador dio a conocer cuál es la situación contractual de Adrián Ugarriza y reveló la condición para que el jugador pueda fichar por Universitario.

“Ugarriza y Pacheco siguen con contrato y están citados para que la próxima semana puedan volver a Israel a una ciudad lejana al conflicto, entrenar y quedarse en un hotel con todos los jugadores. Si ellos el fin de semana pueden volver a Israel y entrenar, no va a pasar nada, pero si es que no pueden volver a Israel y la FIFA anuncia la suspensión de la Liga israelí con los conflictos que hay, ya ahí se puede decretar que FIFA los deje prácticamente libres. Pero en caso no suceda, Pacheco y Ugarriza no van a quedar libres por una decisión propia”, detalló.

Por último, dejó en claro que no sería un proceso sencillo. “En caso esto suceda por una decisión de FIFA, es ahí donde se analiza el mercado peruano, pero tampoco es una cuestión tan fácil porque hay temas de mercado, de clubes y quieren a Ugarriza en el mismo Israel o países cercanos”.

