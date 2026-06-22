Universitario podría tener un refuerzo de mucha jerarquía. Para el Torneo Clausura 2026, hay en carpeta un volante, que jugó en Boca Juniors.

El mercado de pases de la Liga 1 sigue dando de qué hablar tras el impactante anuncio del arribo de Gianluca Lapadula a Ate. Ahora, Universitario de Deportes mantiene la ambición en alto y apunta a concretar la llegada de otra figura de renombre internacional.

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La posible llegada de Edwin Cardona se da en un contexto de alta exigencia, marcado por la intención de consolidar un plantel competitivo para el torneo local y los torneos continentales. Tras asegurar previamente al delantero de la selección peruana, el club merengue busca un salto de calidad definitivo en su mediocampo con futbolistas de trayectoria comprobada.

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🗣️ @Mauricioldm1: "En la 'U' están evaluando la opción de Edwin Cardona. El volante culmina su vínculo con Atlético Nacional y quedaría como agente libre, aunque el club colombiano pretende… pic.twitter.com/l28uNXD7SK — DENGANCHE (@denganche) June 22, 2026

Un enganche de jerarquía internacional

El periodista Mauricio Loret de Mola reveló en el programa de YouTube Mano a Mano que la directiva crema está evaluando la opción de Edwin Cardona. El mediocampista creativo, con un recordado paso por Boca Juniors, se encuentra en la órbita merengue para potenciar el plantel.

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El volante colombiano culmina su vínculo con Atlético Nacional y su entorno ya ha sostenido las primeras conversaciones formales con el club estudiantil. Aunque el cuadro de Medellín pretende renovarle el contrato para retener su capacidad creativa, la oportunidad de quedar como agente libre facilita las negociaciones.

La prioridad táctica en las próximas horas

Esta alternativa cobró fuerza debido a las complicaciones surgidas en las tratativas previas con su compatriota Matheus Uribe. El panorama definitivo sobre el avance de la opción de Cardona, que demuestra que la ‘U’ apunta exclusivamente a jugadores de selección, podría resolverse hoy mismo.

“Cardona es un nombre ofrecido a la U, pero Héctor Cúper quiere a Matheus Uribe”, complementó el periodista Gustavo Peralta desde Estados Unidos mientras cubre el Mundial 2026.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Cardona es un nombre ofrecido a la U, pero Cúper quiere a Matheus Uribe"#HablemosDeMAX #universitario



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📅 De lunes a viernes a la 12:30 p.m. pic.twitter.com/Tw0TeFhmDa — L1MAX (@L1MAX_) June 22, 2026

Héctor Cúper tiene una preferencia

El estratega argentino del equipo crema prefiere agotar los esfuerzos por asegurar la primera opción en su pizarra táctica. Mientras se define el destino de Uribe, el nombre del talentoso ex Boca Juniors se mantiene firme en la agenda como el próximo gran golpe del mercado.

DATOS CLAVE

Edwin Cardona está en la órbita de Universitario para potenciar su mediocampo.

El volante colombiano culmina contrato con Atlético Nacional y podría quedar libre.

Héctor Cúper prioriza el fichaje de Matheus Uribe para el cuadro crema.