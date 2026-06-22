El futbolista deseado por América de Cali es Álex Valera. En Universitario recibieron la propuesta, y la respuesta se pudo conocer hace poco.

La directiva de Universitario de Deportes frenó en seco las intenciones del fútbol colombiano de desmantelar su ataque. Desde América de Cali llegó una propuesta formal para fichar a Álex Valera, pero las condiciones económicas presentadas resultaron ridículas para las pretensiones del cuadro crema.

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América de Cali presenta oferta por Álex Valera

La propuesta del club colombiano consiste en un préstamo sin cargo y con el salario del jugador compartido entre ambas instituciones. Esta oferta fue rechazada de inmediato por la directiva de Universitario debido a las bajas condiciones económicas presentadas.

Álex Valera todavía pertenece a Universitario de Deportes. (Foto: X).

Respecto a esta negociación, el periodista Gustavo Peralta detalló textualmente desde Estados Unidos lo siguiente: “América de Cali quiere el préstamo de Valera sin cargo (sin pagar nada) y pagaría el sueldo de Valera compartido con la U. Esto no le gustó al jugador y al entorno del mismo”.

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Las estadísticas que blindan a Álex Valera en Ate

Las estadísticas de Álex Valera en la presente temporada justifican plenamente la postura de la directiva merengue y el rechazo a la oferta colombiana. El delantero registra una destacada marca de 10 goles y 1 asistencia en 21 partidos disputados este año.

Su gran rendimiento actual se divide en 15 encuentros jugados por la Liga 1 y 6 exigentes apariciones en la Copa Libertadores. Perder a su principal carta de gol bajo un formato de préstamo gratuito no es una opción viable para el cuadro crema.

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El efecto Gianluca Lapadula y la espera por Raúl Ruidíaz

El panorama de la delantera de Universitario vive horas clave con otros nombres de peso en el entorno de la selección peruana. La reciente llegada de Gianluca Lapadula ha potenciado enormemente el ataque del actual campeón nacional para el Torneo Clausura.

Por si fuera poco, la directiva y los hinchas se mantienen a la expectativa por el posible retorno de Raúl Ruidíaz. El club crema espera concretar la vuelta de “La Pulga” para conformar una ofensiva histórica en su año centenario.

Con la llegada de Lapadula y la espera por Ruidíaz, la salida de Valera solo se daría bajo una venta definitiva altamente beneficiosa. Por ahora, el atacante nacional seguirá enfocado en los objetivos deportivos de Universitario de Deportes.

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