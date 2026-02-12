El dinero que ganó Alianza Lima con Néstor Gorosito, y lo que acaba de perder con Pablo Guede en Copa Libertadores

El panorama financiero de Alianza Lima ha dado un giro dramático en apenas un año, pasando de la bonanza a la incertidumbre total. Según un informe del abogado especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, el impacto económico tras la eliminación en la Copa Libertadores 2026 es devastador.

Néstor Gorosito hizo ganar una fortuna

Durante la gestión de Néstor “Pipo” Gorosito en 2025, el club íntimo logró una recaudación histórica en torneos internacionales. Gracias a su desempeño en la Libertadores y la Sudamericana, la institución sumó aproximadamente US$ 6,6 millones únicamente en premios deportivos.

Néstor Gorosito recordado hoy en Alianza Lima. (Foto: X).

Este flujo de dinero permitió que Alianza Lima se posicionara con fuerza en el mercado de pases y mantuviera una estructura salarial competitiva. El trabajo de Gorosito no solo se reflejó en el césped, sino en las cuentas bancarias de la institución victoriana.

Pablo Guede fracasó a nivel ingresos

Sin embargo, el 2026 ha traído una realidad opuesta bajo la dirección técnica de Pablo Guede. La eliminación prematura en la Fase 1 de la Copa Libertadores ante el 2 de Mayo de Paraguay ha sentenciado las aspiraciones económicas del club.

Por esta eliminación temprana, el equipo peruano solo percibirá una cifra cercana a los US$ 400 mil. Este monto resulta insignificante comparado con las proyecciones iniciales que tenía la directiva para esta temporada competitiva.

La diferencia es alarmante: Alianza Lima dejará de percibir un estimado de US$ 6,2 millones en comparación al año anterior. Esta caída representa un golpe directo al corazón del presupuesto destinado para el primer equipo y las divisiones menores.

Los hinchas de Alianza Lima culpan a los Navarro y Guede de la eliminación. (Foto: X).

Estudio refleja crisis en Alianza Lima

Es importante destacar que estas cifras de Bee Sellares solo contemplan los premios entregados por la CONMEBOL. A este déficit se le debe sumar la pérdida de ingresos por taquilla de las noches de copa y los contratos publicitarios por rendimiento.

El hincha blanquiazul ha manifestado su descontento, comparando la sonrisa de despedida de Gorosito con el amargo presente de Guede. La falta de competitividad internacional en 2026 obliga ahora a una reestructuración forzada de los gastos operativos del club.

Pablo Guede tiene una presión grande

Con este escenario, la presión sobre Pablo Guede aumenta, ya que el único camino para mitigar la crisis es obtener el título nacional. Sin el oxígeno financiero de la Libertadores, el margen de error para el estratega argentino se ha reducido al mínimo.

La administración de Alianza Lima deberá explicar cómo cubrirá este bache de más de seis millones de dólares en su planificación anual. El éxito deportivo de ayer se ha convertido hoy en una nostalgia costosa para el equipo más popular del Perú, según sus propias perspectivas,

Pablo Guede en conferencia de prensa se mostró confiado. (Foto: X).

