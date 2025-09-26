Tras eliminación, DT Gustavo Álvarez destacó un punto fuerte de Alianza Lima: “Todos sus partidos …”

El entrenador Gustavo Álvarez brindó una extensa conferencia de prensa luego de clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana. Dejando en el camino a Alianza Lima, el técnico de la Universidad de Chile tuvo palabras de elogio para el equipo de Néstor Gorosito.

Hablando sobre la táctica que encontró en el campo, las dificultades que se originaron y el ímpetu que tenía Alianza Lima por tener el control del balón, el estratega Gustavo Álvarez fue directo con su mensaje.

“Nos tocó enfrentar a un rival muy duro, que no fue sorpresa. Todos sus partidos de visitante los jugó como hoy, con mucho carácter, y había que superarlos. Inicialmente, encontramos los espacios previstos”, reveló el técnico Gustavo Álvarez en conferencia de prensa.

Publicidad

Publicidad

Luego, haciendo una autocrítica, el entrenador Gustavo Álvarez dijo qué le falta a la Universidad de Chile para ser mejor: “Tenemos que crecer en el control del juego cuando el rival tiene mucho empuje, como hoy, pues sin dominar el trámite, nos alejaron de su arco. Es un resultado justo”, cerró.

Universidad de Chile venció a Alianza Lima. (Foto: Copa Sudamericana)

Gustavo Álvarez reveló los errores que cometió Néstor Gorosito en el Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Publicidad

Publicidad

Dándole una segunda lectura a sus palabras, el técnico Gustavo Álvarez reveló la fórmula de su éxito en el Universidad de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

Además, también dijo cuál fue el error que cometió Alianza Lima. Así pues, el técnico Gustavo Álvarez dijo que el entrenador Néstor Gorosito se equivocó al dejar espacio en el campo de juego.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Hasta cuándo Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima?

Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima por toda la temporada 2026, esto quiere decir que se quedará hasta diciembre del próximo año. Además, con su renovación también tuvo un aumento de sueldo y una cláusula de salida.

ver también Tras la eliminación de Alianza Lima: la inesperada foto de Miguel Trauco que impacta a todos

¿Cuánto gana Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito gana 30 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

Néstor Gorosito con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Publicidad