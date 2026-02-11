Pablo Guede explicó por qué fue eliminado Alianza Lima y por qué Paolo Guerrero no pateó el penal ante 2 de Mayo

Tras la eliminación a manos de 2 de Mayo por el 1-1 en el partido de vuelta, el entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, habló en conferencia de prensa. Manifestó sus sensaciones por el fracaso del conjunto blanquiazul. No tuvo autocrítica y habló sobre el penal que no pateó Paolo Guerrero y falló Eryc Castillo.

Pablo Guede tuvo una fugaz participación en la conferencia de prensa posterior a la eliminación. Confesó sentirse dolido por la eliminación, pero dijo que el rival pateó sólo dos veces al arco. A su vez, no dio ningún tipo de explicación, ya que “no quiere dar excusas”.

“Nos faltó concretar. Todo el mundo puede sacar conjeturas, pero creo que, en los 180 minutos, me puedo equivocar, nos patearon 2 veces al arco. Te quedas afuera. Esa es la Copa Libertadores. Y nos metieron 2 goles“, manifestó sobre su rival. No le dio méritos ni tuvo autocrítica.

“Es doloroso quedar afuera en esta fase. Duele mucho, no lo esperábamos. Creo que no hicimos méritos para quedar afuera, pero es fútbol. Todo lo que diga va a sonar a excusa y no quiero poner ninguna. Esto es fútbol”, agregó el entrenador de Alianza Lima.

Por su parte, Guede también habló sobre el penal. Reveló que practicaron penales, pensando en una posible definición y, en dicha práctica, Eryc Castillo había tenido un buen desempeño.

Aunque, fue escueto sobre el motivo por el que no pateó Paolo Guerrero. “La decisión se tomó en el campo, nada que reprocharle“, comentó. Y añadió: “No me voy a meter en esas cosas, pero no estoy enojado porque ayer entrenamos los penales. Eryc los pateó bien y hoy le tocó fallar“.

DT de 2 de Mayo se sorprendió por el planteo de Alianza Lima

En cuanto al juego, antes de las palabras de Guede, Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo, estuvo en la sala de prensa para brindar sus respectivas declaraciones tras la épica que realizó su equipo en Matute.

Al margen de la alegría, sorprendió al hablar sobre el plantel que tuvo el conjunto ‘íntimo’ en este partido de vuelta. “Nos sorprendió el juego de Alianza Lima, esperábamos más juego asociado. El estilo que presentó el equipo peruano se le acomoda al jugador paraguayo“, manifestó.

