Gorosito mueve sus fichas: el sorpresivo once de Alianza Lima para enfrentar a UTC en Matute

Con la obligación de no fallar y con el ánimo por las nubes, Alianza Lima afrontará su último duelo del Torneo Clausura 2025 frente a UTC decidido a imponer condiciones desde el arranque.

Publicidad

Publicidad

Los ‘íntimos’ quieren reconciliarse con su hinchada en el estadio Alejandro Villanueva y, sobre todo, asegurar su clasificación a la Fase 2 de los playoffs, a la espera de que Sporting Cristal y Cusco FC definan su llave en la instancia previa.

El posible once de Alianza Lima ante UTC

Obligado a buscar el triunfo, Néstor Gorosito afina su plan con una alineación renovada, en la que todavía analiza si incluirá a los futbolistas que vienen de actuar con sus selecciones en la última fecha FIFA: Renzo Garcés, Piero Cari y Kevin Quevedo con Perú, además de Guillermo Viscarra con Bolivia.

En la última edición del programa ‘L1 Radio’, adelantaron la posible alineación del cuadro ‘blanquiazul’ para el duelo frente al ‘Gavilán del Norte’, en la que no figurarían los jugadores convocados por sus selecciones, pero sí se mantendría la cuota de experiencia con Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Alan Cantero.

Publicidad

Publicidad

“Los seleccionados llegan mañana a las 5.00 p. m, (hoy) pero Pipo ha probado a Ángelo Campos, Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Carlo Zambrano, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero“, dio a conocer la periodista Ana Lucía Rodríguez.

Tweet placeholder

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. UTC?

El duelo entre Alianza Lima y UTC se disputará este domingo 23 de noviembre, a partir de las 15:00 horas de Perú, en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva. Las entradas para este encuentro pueden adquirirse a través de la plataforma Joinnus y también mediante Yape.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

Alianza Lima enfrentará a UTC en el estadio Alejandro Villanueva en su último duelo del Torneo Clausura 2025.

El partido de Alianza Lima vs. UTC se disputará este domingo 23 de noviembre a las 15:00 horas de Perú.

El posible once de Alianza Lima incluiría a Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Alan Cantero.

Publicidad