Alianza Lima

El primer refuerzo que exige Gorosito: Vale 100 mil euros, tiene 22 años y llegaría a Alianza en el 2026

Sabiendo que se quedará por una temporada más en Alianza Lima, Néstor Gorosito ya empezó a poner jugadores en carpeta.

Por Aldo Cadillo

Néstor Gorosito en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)
Néstor Gorosito en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima empieza a moverse pensando en la temporada 2026. Consciente que tiene que tener varios refuerzos, el primero que aseguró su continuidad es Eryc Castillo. El extremo renovó hasta el 2028 y, en ese sentido, el técnico Néstor Gorosito también alzó su voz y pidió un jugador.

Y es que el técnico Néstor Gorosito está en constante comunicación con el área de scoutings de Alianza Lima. A partir de ello, un nombre ingresó en la órbita del cuadro íntimo y ya entró en carpeta tras el visto bueno del técnico.

Pero ojo, hay que mencionar que ingresó a una carpeta en la que también están otros nombres. Aunque, el plus es que Alianza Lima ya inició sondeos y, en este mundo tan vertiginoso del fútbol, el trato final puede estar a una pregunta.

La información la brindó el periodista Gerson Cuba en su más reciente directo de YouTube. El hombre de prensa reveló que Jhair Soto tuvo una charla con los scoutings de Alianza Lima: “Se suma un jugador más a la carpeta que ya existe. Se están empezando las conversaciones. Puede servir como una opción. La fórmula es que lleguen de un equipo de provincia y luego sean vendidos”.

Imagen
Jhair Soto entró en el radar de Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Quién es Jhair Soto?

Jhair Soto tiene 22 años, mide 1,78 cm y juega como defensor central o lateral en ADT de Tarma. Hay que mencionar que el futbolista tiene contrato hasta diciembre del 2025 y, si es que firma por Alianza Lima, llegaría en calidad de jugador libre.

Además, Jhair Soto cuesta 100 mil euros, según información oficial de Transfermarkrt. También ha sido titular en 13 de los 19 partidos que disputó, tiene 1 gol y una puntación de 6.91 por parte de Sofascore.

Imagen
Jhair Soto jugando en ADT de Tarma. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto gana Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito gana 40 mil dólares en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 480 mil dólares.

¿Hasta cuándo Néstor Gorosito tiene contrato en Alianza Lima?

Néstor Gorosito tendrá un nuevo contrato con Alianza Lima y ahora su vínculo será hasta diciembre del 2026. Revelándose que solo falta la firma, ambas partes llegaron a un acuerdo.

Aldo Cadillo
