Responsabilizan a Néstor Gorosito por la eliminación de Alianza Lima debido a este error: “Regalaste el año”

Alianza Lima no pudo ante Universidad de Chile y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Fue derrota para el cuadro íntimo por 2-1 en Coquimbo y, debido al 0-0 en la ida, se quedó a las puertas de las semifinales del certamen. Durante y posterior al encuentro, hubo varios cuestionamientos al planteamiento de Néstor Gorosito.

Universidad de Chile se quedó con el partido de vuelta como local, sin público y fuera de su estadio. Golpeó en los momentos justos y, si bien sufrió sobre el final, pudo lograr la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana. Para Alianza Lima se terminó el año internacional y ahora deberá concentrarse en el torneo local, el cual descuidó durante todo el 2025.

El partido nunca le fue favorable a los ‘Grones’, que recién se pudieron acomodar en el segundo tiempo con los ingresos de Pablo Ceppelini y Kevin Quevedo. En este sentido, esta fue una de las críticas a Néstor Gorosito. Para los hinchas de Alianza Lima, falló en el momento en que no tenía que fallar.

Las críticas a Néstor Gorosito tras la eliminación de Alianza Lima

En la red social X (Twitter), hay cientos de comentarios contra Néstor Gorosito, lo que lo volvió tendencia en Perú. La mayoría de los tuits apuntan contra los errores que tuvo en este partido de vuelta. Muchos de ellos, también piden que no sea renovado.

Entre las críticas a Gorosito aparece la decisión de incluir a Alan Cantero como titular en lugar de Kevin Quevedo. Precisamente, el ingreso de éste último favoreció a Alianza Lima para buscar el partido y llegar al descuento. También se criticó a Sergio Peña, quien también fue reemplazado en el segundo tiempo.

“Regaló el primer tiempo” y “regalaste el año“, palabras más, palabras menos es en lo que coinciden los hinchas de Alianza Lima a la hora de criticar al ‘Pipo’ Gorosito. “Eliminación toda de Gorosito. Pésimo planteamiento. Regala 60 minutos. Buen replanteo, pero no alcanzó con un 2-0 en contra“, escribió un usuario, quien también sintetiza el pensamiento general.

“Es muy injusto para este grupo que se pierda la clasificación por un pésimo planteamiento que provocó regalar el primer tiempo. En serio hay que decir que el responsable principal es Nestor Gorosito“, escribió también otro hincha blanquiazul.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima, al quedar eliminado, terminó su participación internacional este año. Ahora, debe jugar por el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú ante Cienciano este domingo 28 de setiembre desde las 6:00 p.m.