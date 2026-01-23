En medio del terremoto institucional que vive Alianza Lima, el club sorprendió con un anuncio que cambió por completo el foco de la conversación: la presentación oficial de su nueva camiseta para la temporada 2026, justo cuando la polémica por la separación de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco sigue encendiendo las redes.

La indumentaria llega bajo el sello de Nike, reafirmando la alianza con la marca internacional. El club destacó que se trata de un modelo que mezcla diseño réplica con tecnología de alto rendimiento, pensado tanto para el hincha como para el futbolista profesional.

Uno de los datos que más llamó la atención fue el precio oficial, que parte desde los S/ 269.90 soles, posicionándola como una de las camisetas más caras del fútbol peruano, pero también como una de las más avanzadas en cuanto a materiales.

Según la información difundida por Alianza Lima, la camiseta está confeccionada en 100% poliéster y cuenta con una tecnología especial que absorbe el sudor, permitiendo mayor comodidad, ligereza y ventilación durante los partidos y entrenamientos.

Nueva camiseta de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima presentó nueva camiseta 2026

Así, mientras la institución atraviesa una crisis sin precedentes, Alianza Lima apuesta por renovar su piel para el 2026, con la esperanza de que el cambio también se refleje dentro del campo.

El diseño mantiene la identidad blanquiazul, pero con detalles modernos que buscan conectar con una nueva generación de hinchas, en un momento donde el club intenta reconstruir su imagen tras una de las semanas más tensas de su historia reciente.

Camiseta de Alianza temporada 2026. (Foto: Nike)

