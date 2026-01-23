Sale a la luz el relato más delicado del caso que sacude a Alianza Lima. La periodista argentina Mercedes Ninci dio a conocer el testimonio de la mujer que denunció por agresión sexual a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, en una historia que ha generado conmoción a nivel regional.

Ninci reveló que habló directamente con la denunciante, identificada como Sol, quien relató cómo viajó a Montevideo junto a una amiga llamada Dana. Según su testimonio, no contaban con dinero para el viaje, pero fueron invitadas por Zambrano, quien habría cubierto todos los gastos.

La víctima asegura que, al llegar a Uruguay, se alojaron en un hotel distinto al de los futbolistas. Sin embargo, ese mismo domingo 18, se coordinó un encuentro con los tres jugadores en el hotel donde realizaban la pretemporada.

De acuerdo con el relato recogido por la periodista, hubo una cena y consumo de alcohol. Las bebidas habrían sido compradas por las propias jóvenes, ya que los jugadores no podían salir de la concentración. Posteriormente, todos se trasladaron a la habitación de Zambrano.

Alianza separó a Zambrano, Peña y Trauco. (Foto: Alianza Lima)

La víctima de agresión sexual dio su testimonio

Sol declaró que fue inducida a beber en exceso y que, en un momento, perdió de vista a su amiga, quedando sola con los tres futbolistas. Según su denuncia, habría sido sometida sexualmente sin consentimiento y sin protección.

Tras lo ocurrido, regresó a Argentina en Buquebús con los pasajes que, afirma, también fueron pagados por Zambrano. Ya en su país, comprendió la gravedad de lo sucedido y decidió presentar la denuncia. Además, aseguró que recibió mensajes posteriores por WhatsApp e Instagram, los cuales no respondió.

El caso continúa bajo investigación judicial, mientras las autoridades y los clubes involucrados mantienen silencio. El relato, difundido por Mercedes Ninci, ha intensificado el impacto del escándalo que hoy remueve los cimientos del fútbol peruano.

Una mujer denunció por agresión sexual a Zambrano, Peña y Trauco

Una chica argentina de 22 años denunció que fue víctima de agresión sexual por parte de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, jugadores de Alianza Lima. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron el pasado domingo 18 de enero en una de las habitaciones del Hyatt Centric Montevideo.

La postura de Alianza tras la denuncia de agresión sexual contra Zambrano, Peña y Trauco

Alianza Lima tomó una decisión sobre Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco luego de conocerse que hay una denuncia por agresión sexual en su contra: separó a los tres jugadores de manera indefinida.

