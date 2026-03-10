🔴 ¡Harvey Barnes anota el 1-0! VER EN VIVO y GRATIS Barcelona 0-1 Newcastle vía ESPN por la ida de la Champions League

En instantes empezamos con el minuto a minuto del partido entre Barcelona vs. Newcastle en Inglaterra y por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Los números nos dan un pantallazo de lo que podría pasar entre Barcelona y Newcastle y por eso nos traen los siguientes números sobre las quién tiene más opciones de ganar.

En toda la historia solo hay tres registros oficiales de partidos entre Barcelona ante Newcastle y los tres los ganó el barca. ¿La última vez? Ahora en el 2025 y por la fecha 1 de la fase de liga de la Champions League.

Tan importante como los registros históricos, también es conocer el momento de los goleadores y así llega el Barcelona y el Newcastle.

Con este espectacular diseño, Barcelona anunció que va con todo a Inglaterra y planea vencer al Newcastle.

Con este foto se hizo oficial la indumentaria que empleará el Barcelona ante Newcastle United por la Champions League.

Marcus Rashford mostró su respeto hacia Wayne Rooney y fue a saludarlo en la previa del Barcelona vs. Newcastle por Champions League.

Así ingresó el Barcelona al estadio del Newcastle para el partido por Champions: buen aura.

Los planteles de Barcelona y Newcastle ya están terminando el calentamiento y empieza el partido en breves por la ida de los octavos de la Champions.

Nos conectamos para disfrutar del partido entre Newcastle vs. Barcelona por la ida de los octavos de la Champions. TODO EN INSTANTES.

Ahora sí, de manera oficial terminó la entrada en calor y en breves empieza el partido entre Barcelona vs. Newcastle por la ida de los octavos de la Champions.

Ya rueda el balón y juegan Barcelona vs. Newcastle por la ida de los octavos de la Champions.

Newcastle está dominando por completo al Barcelona, que padece de pánico escénico pues el público también está jugando su partido.

Newcastle bajó la presión y Barcelona se anima, y más al ver que sobrevivió al sofocón inicial de los ingleses. Por ahora se ponen en calma las aguas, pero Newcastle está con las ganas de hacer historia, mientras que Barcelona en lo suyo: dar pases y ver espacios.

Hay una situación muy particular: cuando Barcelona la tiene busca posesión, cuando Newcastle la tiene: se lanzan como una flecha al ataque. Posturas distintas y formas de juego diferentes, veremos quién tiene resultados.

Haciendo una jugada personal dentro del área del Newcastle, Lamine Yamal buscó el tanto, pero su remate fue desviado al tiro de esquina.

Hace rato que Newcastle está llegando y esta vez lo hizo de cabeza y a través de William Osula.

Anthony Elanga y William Osula se juntan para crear peligro, lo hacen, pero falta definir. Newcastle cerca del 1-0, pero Barcelona resiste.

Final de la mitad inicial en Inglaterra y Barcelona empata sin goles ante Newcastle por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Mostramos los números del primer tiempo, donde claramente se nota que Newcastle estuvo más cerca del gol.

Rueda la pelota en Inglaterra y ya juegan Barcelona vs Newcastle por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Bernal tiene que recurrir a la falta para detener el avance de Elanga. Gran partido del extremo del Newcastle, que seguro ya tendrá opción de gol. Mientras tanto, Barcelona sigue dormido.

Las 'Urracas' quieren sí o sí el gol y presionan fuerte en la salida del Barcelona.

Mientras Barcelona y Newcastle siguen peleando por anotar, más cerca las 'Urracas', repasamos la posesión del balón hasta ahora.

Solo restan 15 minutos para el final del partido y por ahora todo sigue sin goles, veremos qué pasa en los instantes finales.

Harvey Barnes anota el primero en Inglaterra al definir completamente solo dentro del área. Gana Newcastle 1-0 al Barcelona por la Champions League.

Ahora Newcastle sí materializó su ventaja en el campo y Harvey Barnes pone el 1-0 ante Barcelona.

