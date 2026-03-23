Esteban Pavez se fue sorpresivamente de Alianza Lima días antes del clásico peruano contra Universitario

El mediocampista chileno de 35 años, Esteban Pavez, ha generado una enorme incertidumbre en el entorno de Alianza Lima tras confirmarse su repentina salida del país. Según informó el periodista José Varela en el programa Linkeados, el volante viajó a su natal Chile en medio de la preparación para el clásico ante Universitario.

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Esteban Pavez dejó recientemente Alianza Lima

La noticia llega en un momento de expectativa, ya que el equipo íntimo se alista para enfrentar a su eterno rival el próximo 4 de abril. La decisión de Pavez de abandonar la capital peruana responde a la necesidad de realizarse estudios médicos especializados para determinar la gravedad de una reciente molestia física.

De acuerdo con el reporte de Varela, el diagnóstico definitivo sobre el estado de salud del futbolista se conocerá entre este martes o miércoles. Esta situación pone en suspenso su planificación para el partido más importante del fútbol peruano, aunque el margen de tiempo aún juega a su favor.

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Lo más sorprendente de este viaje es el contraste con las declaraciones que el propio Pavez brindó recientemente. Tras el último encuentro ante Juan Pablo II, el mediocampista minimizó su salida del campo, asegurando ante los medios en zona mixta que se trataba únicamente de una fatiga normal.

Esteban Pavez jugador de Alianza Lima todo el 2026. (Foto: X).

Las palabras recientes de Esteban Pavez

En aquel momento, el chileno se mostró optimista y con la mente puesta en el duelo del 4 de abril: “Voy a hacer todo lo posible para estar en el siguiente partido; creo que no es nada grave”, declaró. Además, enfatizó su deseo de jugar este tipo de encuentros y su plan de descansar con su familia antes de volver.

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Sin embargo, el viaje de emergencia a Chile sugiere que la dolencia podría requerir una atención más detallada de lo que se previó inicialmente en La Victoria. La directiva y el cuerpo técnico de Alianza Lima aguardan con cautela los resultados que lleguen desde el sur para definir su esquema de entrenamiento.

Tiempo extenso para su recuperación

A pesar de la preocupación, el hecho de que el clásico se juegue por la noche el primer sábado de abril da un respiro al comando técnico. Si los exámenes en Chile resultan favorables, Pavez tendría tiempo suficiente para reincorporarse y liderar la contención en el mediocampo blanquiazul.

Por ahora, la hinchada victoriana permanece atenta a las actualizaciones de los especialistas sobre la evolución del volante. El desenlace de estos exámenes médicos definirá si el experimentado jugador podrá estar presente en el gramado para frenar la ofensiva de Universitario.

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Esteban Pavez uno de los titulares indiscutibles. (Foto: X).

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