Pablo Guede confirmó que tuvo oferta de San Lorenzo, pero ironizó: “Me reí con cada cosa que se dijo”

Pablo Guede se queda en Alianza Lima hasta el final de la temporada. El DT logró un importante triunfo en casa y contó sobre los rumores sobre su paso a San Lorenzo. Manifestando que si hubo oferta, pero que él terminó de decidir quedarse en el cuadro ‘Blanquiazul’. En el cual mantendrá su contrato esperando cumplir con el objetivo de salir campeón.

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En conferencia de prensa, el estratega argentino no dudó en hablar sobre la situación que lo mantenía fuera de Matute. Pero que al final, tomó la decisión de quedarse ante los rumores de su inminente salida.

“Es verdad que a mi representante le llegó un ofrecimiento de San Lorenzo. Decido quedarme porque creo que el compromiso con los jugadores es tremendo. Creo que cada vez que jugamos acá se ve la simbiosis de la que hablo, con la gente, con la hinchada, creo que le estamos dando más cosas para que estén contentos. La directiva que está detrás de esto es fundamental detrás de este proyecto y del objetivo“, expresó el DT en conferencia de prensa.

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Incluso, el entrenador no dudó en mencionar con humor, que le pareció gracioso todo lo que se decía de él en los diferentes medios de comunicación: “Me encantó todo lo que se dijo en la semana, tienen una imaginación buenísima, me reí con cada cosa que se dijo“, sentenció.

Pablo Guede ya piensa en el Clásico

Por otro lado, Pablo Guede ya comienza a pensar en Universitario de Deportes. El cuadro ‘crema’ será su siguiente rival en el Torneo Apertura, un partido más que importante para ambas escuadras, sobre todo por como vienen ambos en la tabla de posiciones. Por eso el estratega no dudó un solo momento en dar su opinión, aunque no se explayó mucho.

“Acabo de terminar recién un partido, mañana descansaré un ratito y a entrenar a full, sabiendo que todos los clásicos son especiales, son ilusionantes. No tiene nada que ver cómo viene un equipo u otro, son partidos únicos que me gusta disfrutar y creo que vamos a competir”

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