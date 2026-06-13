El nuevo entrenador que Alianza Lima estrenará en la Copa de la Liga ante César Vallejo

Alianza Lima presenta nuevo entrenador para la Copa de la Liga en la que no estará Pablo Guede como principal.

Alianza Lima se prepara para el inicio de la Copa de la Liga, el cuadro ‘Blanquiazul’ hará su debut en este certamen con un nuevo entrenador. En este caso no estará el DT principal, sino que se verá una cara nueva que se encargará de llevar las riendas del choque en Trujillo.

Publicidad

El entrenador de Alianza será Carlos Fernández, quien es actualmente el DT del equipo Sub 18. Pero en este caso se dedicará a dirigir en este nuevo torneo nacional. Por esa razón se ve una gran cantidad de jugadores que son bastante jóvenes y que tendrán que afrontar este certamen.

En este caso, el plantel de los victorianos estará concentrado en una gran cantidad de juveniles. No estarán ni los suplentes considerados para este certamen nacional.

Convocados de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

Publicidad

¿Por qué Pablo Guede no dirige a Alianza Lima?

Es un tema médico el que tiene a Pablo Guede fuera de las canchas, una operación que se tenía que hacer fue aprovechada ahora que están en receso. Con lo cual no estará en los choques de la Copa de la Liga con Alianza Lima. Se espera que pueda volver para la pretemporada que hará el equipo pensando en el Torneo Clausura.

En caso los ‘íntimos’ avancen a la siguiente fase de esta competición es probable que se pueda hacer cargo del equipo. No obstante, no se sabe si es que se tomarán enserio el certamen o seguirán viéndolo como un certamen para probar jugadores.

¿Contra quién juega Alianza Lima en la Copa de la Liga?

Alianza Lima jugará la primera fecha de la Copa de la Liga frente al cuadro de la César Vallejo en Trujillo. Este encuentro se disputará el domingo 14 de junio desde las 15:30 horas de Perú y se desarrollará en el Estadio César Acuña Peralta. La transmisión del encuentro se podrá disfrutar por Youtube.

Publicidad

Datos Claves