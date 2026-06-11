Sergio Peña regresó a Perú tras su paso por Turquía y recordó su etapa en Alianza Lima con el técnico Pablo Guede al mando.

Sergio Peña rompió su silencio y habló sobre su breve paso por Alianza Lima durante la pretemporada 2026. Aunque permaneció pocas semanas en el club antes de concretar su salida, el volante aseguró que ese tiempo fue suficiente para conocer de cerca la forma de trabajar del entrenador Pablo Guede.

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En declaraciones al programa Doble Punta, Sergio Peña destacó tanto el perfil profesional como humano del técnico argentino Pablo Guede. Incluso recordó con humor un momento que se volvió viral en redes sociales, cuando el entrenador apareció corrigiéndolo de manera efusiva durante un partido amistoso.

“Pablo Guede como entrenador muy bien. Como persona, también. Tuve mucho contacto con él mientras estuve en Alianza Lima. Es más, nosotros nos reíamos cuando salió el clip ese en el que me hablaba fuerte y nos reíamos. Me decía: ‘Sergio, yo soy así’”, comentó el mediocampista entre risas.

Sin embargo, la declaración que más llamó la atención llegó cuando describió la personalidad del estratega. Para Peña, la intensidad de Guede forma parte de su método de trabajo y es algo que el plantel entiende perfectamente desde el primer día.

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Sergio Peña durante el partido entre Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

La definición de Sergio Peña sobre Pablo Guede

“Pablo Guede es un loco. Grita a todo el mundo, pero para corregir. Todo el mundo lo conoce y ya sabe que él es así. Es su forma de trabajar, es su forma de ser, es su personalidad y se entiende”, afirmó el futbolista, dejando en claro que las constantes indicaciones del entrenador no generan conflictos dentro del grupo.

Por otro lado, Peña también se refirió a la denuncia de agresión sexual que pesa sobre él y aseguró que espera que la situación se esclarezca: “Cuando se demuestre la inocencia, también va a ser algo importante. El club sabe perfectamente cómo han sido las cosas, se lo hemos explicado y la institución también tiene acceso a las cámaras”, señaló el volante peruano de 30 años, quien actualmente milita en Sakaryaspor de la Segunda División de Turquía.

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¿Sergio Peña volverá a Alianza Lima?

Sergio Peña ya no volverá a Alianza Lima tras la denuncia por agresión sexual. De hecho, el volante dejó el cuadro íntimo en febrero del 2026, se fue a Turquía y ya terminó su contrato con el Sakaryaspor por lo que es jugador libre.

¿Cuánto vale actualmente Sergio Peña?

Sergio Peña vale 500 mil euros a sus actuales 30 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

El mediocampista Sergio Peña habló sobre su breve paso por Alianza Lima en 2026.

El futbolista peruano destacó el perfil profesional y humano del entrenador Pablo Guede.

Sergio Peña, volante de 30 años, juega actualmente en el Sakaryaspor de Turquía.