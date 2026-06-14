Alemania vs Curazao: ¿Dónde y en qué estadio se está jugando este partido del Mundial 2026?

El Alemania vs Curazao, tendrá un recinto deportivo impresionante. Conoce dónde y en qué estadio, se jugará este partido por el Mundial 2026.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue su marcha con un choque inédito en el Grupo E. La histórica Alemania mide fuerzas ante la debutante Curazao, en un partido que paraliza al mundo del fútbol.

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Para los aficionados que buscan sintonizar el encuentro, la acción se desarrolla en Estados Unidos. El escenario elegido es el Estadio Houston, nombre oficial que la FIFA otorga al icónico NRG Stadium en Texas.

Datos claves del NRG Stadium de Houston

De acuerdo con el portal oficial de la FIFA y los registros de la administración de NRG Park, estos son los datos fundamentales del recinto:

Ubicación: Se encuentra en Houston, Texas, dentro del complejo NRG Park, situado concretamente en el 1 de NRG Parkway.

Inauguración: Abrió oficialmente sus puertas el 24 de agosto de 2002, marcando una nueva era para los recintos multiusos en la región.

Costo de construcción inicial: Su edificación requirió una inversión inicial aproximada de 352 millones de dólares.

Capacidad: Cuenta con un aforo base de 72,220 espectadores, el cual puede expandirse por encima de los 80,000 asientos para eventos masivos especiales.

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Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas del NRG Stadium

Este coloso hizo historia en la arquitectura deportiva al ser el primer estadio de la NFL en contar con un techo retráctil. Según reseñas técnicas de ingeniería, esta estructura textil de lona puede abrirse o cerrarse por completo en solo 7 minutos.

Otra gran curiosidad es su terreno de juego modular y totalmente flexible. El estadio utiliza un innovador sistema de bandejas intercambiables que permite alternar eficientemente entre césped natural para el fútbol y superficies artificiales.

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El NRG Stadium de Houston tiene capacidad para 71 mil espectadores y con techo cerrado. (Foto: X).

¿Qué equipos juegan en el NRG Stadium de Houston?

El inquilino principal y permanente del estadio es el equipo de los Houston Texans de la National Football League (NFL). Toda la identidad visual y los palcos de lujo del recinto están diseñados para vibrar con el fútbol americano.

Toda la identidad visual y los palcos de lujo del recinto están diseñados para vibrar con el fútbol americano. Adicionalmente, el estadio es el hogar anual de los Houston Cougars de la NCAA para sus partidos de fútbol americano universitario de alta convocatoria. También recibe de forma recurrente partidos amistosos de la selección de México y de la MLS.

Conciertos y eventos especiales de gran nivel

El NRG Stadium es mundialmente famoso por albergar el monumental Houston Livestock Show and Rodeo, uno de los eventos de entretenimiento y ganadería más grandes del planeta. En su edición de marzo de 2026, el cantante de música country Cody Johnson rompió el récord histórico de asistencia del recinto al reunir a 80,203 fanáticos en una sola noche, superando la antigua marca de George Strait.

En su edición de marzo de 2026, el cantante de música country Cody Johnson rompió el récord histórico de asistencia del recinto al reunir a 80,203 fanáticos en una sola noche, superando la antigua marca de George Strait. Además del rodeo, sus instalaciones reciben de forma regular las giras mundiales de los artistas más importantes de la industria musical, gracias a su acústica adaptada y capacidad masiva.

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¿Qué eventos deportivos albergó el estadio y cuál es su rol en el Mundial 2026?

La experiencia de este recinto en citas de máxima magnitud está completamente comprobada a nivel internacional. El estadio ya fue la sede oficial de los memorables Super Bowls XXXVIII y LI de la NFL, así como de la Copa América Centenario 2016 y múltiples ediciones de la Copa Oro de la Concacaf.

En la actual Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Houston toma un rol protagónico al albergar un total de siete compromisos. Su calendario incluye cinco partidos de la fase de grupos (iniciando hoy con el Alemania vs. Curazao), un encuentro de la ronda de 32 y un partido definitivo en la fase de octavos de final.

DATOS CLAVE

El NRG Stadium de Houston albergará el partido entre Alemania y Curazao.

El estadio fue inaugurado el 24 de agosto de 2002 en Texas.

El recinto albergará siete compromisos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.