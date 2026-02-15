Federico Girotti perdió la cabeza luego de una indicación de Pablo Guede: discusión potente en Alianza Lima

El ambiente en Alianza Lima está que arde tras el amargo empate 0-0 frente a Alianza Atlético de Sullana en el Mansiche de Trujillo. La tensión acumulada por los malos resultados explotó en el campo de juego con un protagonista inesperado: Federico Girotti.

Encare entre Pablo Guede y Federico Girotti

Corría el minuto 72 del encuentro cuando el delantero argentino perdió la paciencia tras una indicación táctica de su compatriota, el técnico Pablo Guede. El atacante respondió con gestos de evidente fastidio y palabras subidas de tono que captaron las cámaras de la transmisión oficial.

Este cortocircuito evidencia que el mensaje de Guede no está llegando con claridad al plantel blanquiazul. Girotti, quien ingresó para intentar romper el cero, lució confundido por las constantes variantes posicionales que el DT le exigía desde la zona técnica.

La frustración del “9” es el reflejo de una semana para el olvido en el club de La Victoria. La eliminación prematura de la Copa Libertadores a manos del 2 de Mayo ha dejado una herida profunda en la interna del equipo íntimo.

Pablo Guede y Federico Girotti llegando este año a Alianza Lima. (Foto: X).

Alianza Lima sufrió con Alianza Atlético

El empate en Trujillo no hizo más que agravar la crisis de identidad que atraviesa el conjunto de Guede. Alianza Lima suma minutos sin anotar y sus referentes ofensivos, como Girotti, parecen estar pagando el precio de un sistema que cambia fecha tras fecha.

Tras el pitazo final, el delantero evitó dar mayores declaraciones, pero su lenguaje corporal durante el pleito dejó claro su descontento. Por su parte, el estratega argentino intentó minimizar el hecho en la conferencia de prensa, aunque la relación parece estar desgastada.

Alianza Lima debe mejorar en la Liga 1

La hinchada aliancista ha empezado a manifestar su rechazo a la gestión de Guede en redes sociales. El “doloroso 0-0” ante el cuadro de Sullana pone al técnico en la cuerda floja, con un vestuario que empieza a cuestionar sus decisiones en momentos clave.

El equipo deberá replantearse muchas cosas antes de su próximo compromiso en la Liga 1 2026. Si la comunicación entre el cuerpo técnico y figuras como Federico Girotti no mejora, el sueño del título nacional podría empezar a escaparse temprano.

Pablo Guede cuestionado en Alianza Lima. (Foto: X).

