Mientras Girotti no sabe lo que es anotar en Alianza Lima, Hernán Barcos suma otro gol en FC Cajamarca

El comienzo de la temporada le ha caído bastante bien a Hernán Barcos, quien al parecer sigue demostrando que está en una gran vigencia. El delantero no deja de marcar goles a pesar de sus 41 años, dejando en claro que es un diferente en el fútbol peruano. Mientras tanto, Federico Girotti que llegó en busca de reemplazarlo, hasta ahora no sabe lo que es mojar con el cuadro de La Victoria.

Publicidad

Publicidad

En este caso, el atacante argentino volvió a marcar, esta vez fue ante Deportivo Garcilaso en el segundo partido del conjunto de FC Cajamarca en primera. En este caso hizo un gol al estilo de Lionel Messi, en el cual consigue eludir a los defensores rivales que se vieron sorprendidos ante la carrera del ‘Pirata’. El delantero al llegar al área tan solo tuvo que disparar con precisión para poner el 1-0.

Así fue el gol de Hernán Barcos:

Tweet placeholder

Lastimosamente para las aspiraciones del conjunto cajamarquino, en la última jugada del partido le terminaron empatando el juego. Con lo cual fue un 1-1 final que marcó la repartición de puntos por parte de estas dos escuadras que se ubican en la mitad de la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

Federico Girotti en una gran deuda en Alianza Lima

Por otro lado, hay que mencionar a Federico Girotti que hoy en día todavía sigue en deuda con Alianza Lima. El argentino llegó con la intensión de ser el sucesor de Hernán Barcos. Pero por lo pronto no ha logrado estar a la altura, ha fallado varios goles y los hinchas están comenzando a dudar sobre sus capacidades goleadoras pese al dinero que se pagó por él.

ver también Tras la denuncia por extorsión, la reacción del abogado de la joven que denunció a Zambrano, Peña y Trauco

Federico Girotti y el gol que falló ante 2 de Mayo:

Tweet placeholder

El juego que más críticas consiguió fue ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores. Esto debido a que en el primer tiempo falló al menos 2 mano a mano que pudieron cambiar el resultado del partido. Esto lo dejó en una posición complicada, debido a que se espera mucho de él como goleador del equipo.

Publicidad

Publicidad

¿Cuántos goles lleva Hernán Barcos este 2026?

Por ahora Hernán Barcos comparte el primer lugar de la tabla de goleadores junto a Carlos Garcés de Cienciano. Ambos atacantes tienen en este momento 3 tantos, lo cual los pone por encima de varios goleadores que tienen 2 tantos en lo que van de este inicio de temporada.

Hay que recordar que el año pasado con camiseta ‘Blanquiazul’ logró anotar un total de 15 goles. Esto lo consiguió en 47 partidos, así que por ahora está demostrando que está en buena forma y quizás pueda llegar a igualar o superar esa suma.

Datos Claves

El delantero Hernán Barcos anotó un gol en el empate 1-1 entre FC Cajamarca y Garcilaso.

anotó un gol en el empate 1-1 entre y Garcilaso. Hernán Barcos lidera la tabla de goleadores de 2026 con 3 tantos junto a Carlos Garcés.

lidera la tabla de goleadores de con 3 tantos junto a Carlos Garcés. El atacante Federico Girotti sigue sin anotar goles con Alianza Lima en la presente temporada.

Publicidad