Alianza Lima vuelve a sacudir el mercado de pases y ahora entra en una disputa directa con un club de México por Federico Girotti. En Matute hay optimismo total, ya que el propio futbolista tiene claro dónde quiere jugar y su postura puede inclinar la balanza de manera definitiva.

Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, confirmó públicamente el escenario y dejó una frase que encendió a los hinchas blanquiazules. “En estos días decidimos el futuro de Girotti. Está entre un club de México o Alianza Lima. Él mismo nos ha manifestado que desea Alianza”, reveló marcando un punto clave en la negociación.

Pero la declaración fue aún más potente. Desde Talleres no solo reconocen la preferencia del jugador, sino también la ambición que lo mueve. Según el directivo, Federico Girotti considera que llegar a Alianza Lima le permitiría convertirse en el mejor delantero del fútbol peruano, un desafío deportivo que pesa más que otras ofertas económicas del exterior.

Este detalle no es menor. Alianza Lima viene apostando por un proyecto en el que los delanteros tengan protagonismo inmediato, continuidad y exposición internacional, factores que hoy seducen al atacante argentino más que el mercado mexicano.

Federico Girotti festejando un gol con Talleres. (Foto: Getty Images)

¿Alianza Lima fichará a Federico Girotti?

Alianza Lima va a la carga por el fichaje de Federico Girotti. Talleres, dueño del pase del atacante, manifestó que el cuadro íntimo tiene que comprar el 50% del pase del goleador para tenerlo. Además, el mismo crack ha manifestado que desea llegar al cuadro íntimo.

Ahora, todo queda en manos de Talleres y de los números finales de la operación. Pero el mensaje ya está claro: Federico Girotti quiere vestir la camiseta de Alianza Lima. Si el club íntimo logra cerrar el acuerdo, no solo ganará la pulseada ante México, sino que daría un golpe de autoridad en el mercado de la Liga 1.

Federico Girotti quiere jugar en Alianza Lima. (Foto: Copa Libertadores)

¿Cuánto dinero gana Federico Girotti?

Federico Girotti tiene un sueldo de 100 mil dólares mensuales, si es que llega a Alianza Lima. Esto quiere decir que por temporada se llevará más de un millón de dólares.

¿Cuánto vale actualmente Federico Girotti?

Federico Girotti vale 2 millones de dólares, según la última información de Transfermarkt. Esto quiere decir que Alianza Lima tendrá que pagar el 50% de su pase para tenerlo: un aproximado de un millón de dólares.

Datos claves

Federico Girotti expresó su deseo de fichar por Alianza Lima ante la directiva de Talleres.

Andrés Fassi, presidente de Talleres, confirmó que el futuro del delantero se decide entre México o Alianza Lima.

Alianza Lima debe comprar el 50% del pase a Talleres para concretar el fichaje del jugador.

