Pablo Guede explicó los 3 problemas que tiene en Alianza Lima y reconoció qué es lo que tiene que mejorar

Tras el empate sin goles ante Alianza Atlético de Sullana por la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, el entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, habló en conferencia de prensa. En sus declaraciones, pese a opinar que fueron superiores a su rival, hubo cierta autocrítica reconociendo los problemas que tiene el equipo y qué es lo que tiene que mejorar.

Alianza Lima igualó 0-0 ante Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo. Para el conjunto blanquiazul, es su segunda igualdad seguida teniendo en cuenta el 1-1 ante 2 de Mayo, que marcó su eliminación de la Copa Libertadores 2026 en primera fase.

El partido ante ‘El Vendaval’ no fue bueno. Si bien tuvo situaciones de peligro para marcar, el equipo victoriano sigue evidenciando problemas para la generación de juego. Si no fuese por las individualidades de algunos futbolistas como Eryc Castillo o Alan Cantero, no hubiese tenido chances para marcar.

En este sentido, Pablo Guede dijo que fueron superiores a Alianza Atlético, pero también consideró que deben mejorar en un aspecto importante del juego. “Creo que hoy nos vamos con ese sabor (amargo) del empate que tú dices, porque tuvimos ocasiones para concretarlo. Creo que terminamos siendo superiores al rival, imponiéndonos desde la parte de la parcela física, pero hay una cosa que tenemos que mejorar que son los últimos metros de la cancha“, dijo.

“Vos podés correr, podés hacer un montón de cosas bien, pero si en los últimos metros no estás fino, que es lo que nosotros no estamos, porque generamos y llegamos, terminás empatando o en una contra muy aislada te pueden convertir“, opinó, haciendo referencia, a lo último sobre la chance en donde Alejandro Duarte le sacó un mano a mano a Franco Coronel y el balón dio en el travesaño.

Pese a ello, el director técnico de Alianza Lima cree que van por buen camino. “Yo creo que el equipo quiere, que el equipo va. En el torneo local tenemos 7 (siete) puntos con 2 (dos) partidos de visitante. Hay que seguir trabajando, esto es largo”, sentenció.

Luego, en un cruce con un periodista, remarcó los 3 (tres) problemas que padece Alianza Lima. “Le respondí a tu compañero que fueron tres ítems: uno, el tema de las lesiones y dije que fue el más importante; el segundo, el tema de jugar miércoles-domingo-miércoles-domingo; y el tercero, más pequeño, son los cambios tácticos“, enumeró.

Los hinchas de Alianza Lima critican a Pablo Guede

El empate ante Alianza Atlético, sumado a la dura eliminación de Libertadores, han mostrado un rendimiento muy por debajo de las expectativas de parte de Alianza Lima. El principal apuntado por esto es su propio entrenador, Pablo Guede. Los hinchas, a través de mensajes en redes sociales, no sólo lo critican sino que hasta piden su salida.

El entrenador argentino se volvió tendencia en X (Twitter) debido a la gran cantidad de críticas que recibió de parte de los fanáticos del club ‘íntimo’. Inconformidad, enojo, desazón y hasta resignación se pueden leer en los mensajes en la popular red social.

