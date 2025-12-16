El fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima se complica seriamente y ya tiene una condición económica que sacude el mercado peruano. Desde Argentina, Talleres de Córdoba fue tajante: solo negociará la salida del delantero si el club íntimo compra el 50% de su pase, una operación que bordea el millón de dólares, cifra muy alta para el fútbol local y que obliga a Alianza a replantear su estrategia.

El interés de Alianza Lima por Federico Girotti es real y viene de semanas atrás, impulsado por la necesidad urgente de reforzar el ataque para el 2026. Sin embargo, Talleres no está dispuesto a ceder ni a prestar al futbolista. La directiva del club argentino considera que el delantero aún tiene mercado internacional y por eso exige una venta parcial, asegurándose conservar el otro 50% para una futura transferencia.

La cifra no es menor: casi un millón de dólares por solo la mitad del pase convierte a Federico Girotti en una de las operaciones más caras que Alianza Lima haya evaluado en los últimos años. En Matute saben que el jugador gusta mucho, pero también son conscientes de que asumir ese gasto implica un riesgo financiero importante, especialmente en un contexto donde el club también analiza otros refuerzos ofensivos.

Además, la negociación se da en un escenario competitivo. Alianza Lima no es el único club que sigue a Girotti y Talleres juega con esa ventaja. Desde Argentina saben que el nombre del delantero genera expectativa y no tienen apuro en cerrar la operación, lo que aumenta la presión sobre la dirigencia blanquiazul si realmente quiere asegurarlo antes del inicio de la pretemporada.

Federico Girotti en Talleres de Córdoba. (Foto: Talleres)

La exigencia de Talleres a Alianza por Girotti

Si Alianza Lima quiere a Federico Girotti, deberá hacer una apuesta fuerte y romper el mercado. Talleres ya puso la regla sobre la mesa y no piensa flexibilizarla: es el 50% de la compra del pase, un promedio de un millón de dólares.

Habrá que esperar para conocer qué hará Alianza Lima y si de verdad está dispuesto a invertir más de un millón de dólares en un delantero que le asegura gol, pero que también podría no rendir. Estamos a horas de saber si Federico Girotti dejará Talleres y llegará a Alianza.

La condición de Talleres para que Girotti juegue en Alianza. (Foto: X)

¿Cuánto dinero gana Federico Girotti?

Federico Girotti tiene un sueldo de 100 mil dólares mensuales, si es que llega a Alianza Lima. Esto quiere decir que por temporada se llevará más de un millón de dólares.

¿Cuánto vale Federico Girotti?

Federico Girotti vale 2 millones de dólares, según la última información de Transfermarkt. Esto quiere decir que Alianza Lima tendrá que pagar el 50% de su pase para tenerlo: un aproximado de un millón de dólares.

