Alianza Lima debe estar alerta con lo que se conoció recientemente. Federico Girotti recibió oferta, de conjunto grande a nivel sudamericano.

El mercado de pases en Sudamérica se mueve con fuerza y Alianza Lima se convirtió en el centro de atención. Su delantero, Federico Girotti, despertó el interés de un gigante continental que buscaba sus goles para el segundo semestre del año.

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Oferta internacional por Federico Girotti

Según informó el periodista José Valera, Olimpia de Paraguay presentó una propuesta formal para fichar al atacante argentino. El equipo dirigido por Martín “Vitamina” Sánchez inició gestiones para sumarlo a sus filas como refuerzo estrella.

“Federico Girotti tuvo una propuesta del Olimpia de Paraguay. Ellos se acercaron a preguntar por el delantero. El equipo de ‘Vitamina’ Sánchez está buscando otro delantero… Por eso pensaron en Girotti”, reveló Valera sobre este acercamiento.

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Sin embargo, la dirigencia blanquiazul y los aficionados íntimos ya conocen la postura definitiva del futbolista. Federico Girotti rechazó la oferta de Olimpia y decidió asegurar su permanencia en el club de La Victoria para el Torneo Clausura.

Compromiso total con Alianza Lima

El delantero de 26 años priorizó su proyecto deportivo en el fútbol peruano y no se moverá de Matute. Su gran objetivo es consolidarse en el once titular y pelear por el título nacional a finales de temporada.

Girotti viene de ganar confianza tras anotar un gol clave frente a FC Cajamarca en el cierre del Torneo Apertura. Tras superar un primer semestre con pocos minutos por la competencia interna, el argentino apunta a ser el ‘9’ indiscutible.

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“Estaba esperando jugar como titular y espero en el segundo semestre sumar muchos más minutos. Tenemos que salir campeones nacionales”, declaró firmemente Girotti a los medios.

Alianza Lima respira tranquilo con esta decisión, ya que el club es dueño del 50% de su pase. Con un contrato firmado hasta diciembre de 2028, el atacante está listo para demostrar toda su capacidad en el campo de juego.

Federico Girotti continuará en Alianza Lima. (Foto: X).

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