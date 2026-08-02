Kevin Quevedo nuevamente no es considerado, en Alianza Lima. La pregunta clave fue para Pablo Guede, quien respondió con la total sinceridad.

Alianza Lima firmó una importante victoria por 3-1 frente a Alianza Atlético de Sullana, manteniendo el paso firme y la solidez en el torneo local. Sin embargo, más allá del buen rendimiento colectivo en el campo, uno de los temas que continuó acaparando los reflectores en el entorno blanquiazul fue la ausencia repetida de Kevin Quevedo en las nóminas del primer equipo.

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La inquietud alrededor del atacante nacional viene creciendo entre la hinchada y la prensa deportiva, considerando sus condiciones técnicas y lo que puede aportar en el frente de ataque.

Kevin Quevedo esperando su momento en Alianza Lima. (Foto: X).

La pregunta clave sobre Kevin Quevedo

Al finalizar el compromiso, la rueda de prensa post partido fue el escenario donde el director técnico argentino, Pablo Guede, abordó directamente el tema. Al ser consultado de manera puntual sobre si el futbolista padecía alguna molestia o problema físico que justificara su marginación, el estratega descartó categóricamente cualquier tipo de lesión.

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“¿A quién quito? ¿A quién quito de la lista de convocados?”, lanzó Guede entre risas dirigidas al reportero que formuló la pregunta.

Fiel a su estilo visceral y frontal, el técnico no apeló a evasivas ni a discursos diplomáticos para salir del paso.

“No está lesionado, es decisión 100% mía. Por lo tanto, creo que estamos muy bien en ese sentido y cada uno tiene que seguir trabajando”.

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Una decisión táctica que marca el pulso del vestuario

La contundente respuesta de Pablo Guede deja claro el panorama dentro del plantel victoriano. Sin excusas médicas: Al descartar dolencias físicas, el comando técnico traslada toda la responsabilidad del momento al rendimiento futbolístico y a la entrega diaria.

Competencia al máximo: Con el argumento de no encontrar a quién sacar de la lista, el estratega valida el momento de los futbolistas que sí están sumando minutos y convocatoria. Un mensaje directo a la plantilla. La frase “cada uno tiene que seguir trabajando” funciona como un llamado explícito a la superación interna para quienes hoy no están teniendo espacio.

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El enorme reto de Kevin Quevedo en Alianza Lima

Con el equipo cosechando resultados positivos y encontrando funcionamiento en la cancha, el margen de maniobra para los futbolistas que han quedado relegados se acorta significativamente.

Para Kevin Quevedo, el mensaje del técnico no deja espacio a ambigüedades: la única vía para recuperar un lugar en la convocatoria será equiparar la exigencia en los entrenamientos cotidianos y convencer a un DT que, por el momento, prefiere mantener la base que le está dando dividendos.

DATOS CLAVE

3-1 venció Alianza Lima al club Alianza Atlético de Sullana.

Kevin Quevedo quedó fuera de la convocatoria del equipo sin presentar ninguna lesión.

Pablo Guede confirmó que la ausencia del jugador es una decisión 100% suya.