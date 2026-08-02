Los 6 jugadores más criticados por los hinchas de Universitario tras la derrota ante Cienciano

La derrota de la 'U' en Cusco está doliendo y mucho en el sentimiento del hincha crema que ahora trata de respirar con cuestionamientos a varios jugadores. No se guardaron nada y expusieron varios nombres.

La derrota de Universitario de Deportes de esta noche frente a Cienciano en el Cusco está trayendo consigo distintas reacciones de los hinchas merengues. Si bien era un partido complicado por el nivel del rival y el factor de la altura, el rendimiento del equipo dejó bastante qué desear y es justamente a dicho factor el que apuntan quienes siguen fielmente al equipo de sus amores.

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En base a la crítica hacia el equipo, hay 6 jugadores en específico que no generan ningún tipo de consenso dentro de las opiniones de los hinchas de Universitario de Deportes. Estamos hablando de nombres como los de Álex Valera, Juan Requena, Adrián Quiroz, César Inga, José Rivera y Héctor Fértoli, quienes coincidentemente fueron titulares el día de hoy frente a Cienciano.

Si bien algunos podrían imaginar que protagonistas de éxito reciente en el equipo como Álex Valera y José Rivera generarían algún tipo de condescendencia, lo concreto a esta hora del día es que tan solo formar parte de críticas sumamente duras por lo que representan. El hincha quiere cambios a la brevedad, sobre todo cuando el objetivo de tetracampeonato sigue vigente.

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Fuente: ‘X’.

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Desde la interna de Universitario respondieron luego de la derrota ante Cienciano

Ninguno de los jugadores más cuestionados por parte de los hinchas dieron declaraciones hasta el momento luego de perder ante Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, pero quien sí dio la cara fue Diego Romero. El arquero de Universitario de Deportes detalló cuál era la lectura que tuvieron en la previa y qué les falto para contrarrestar el poderío rival que finalmente se impuso.

“Estoy con mucha bronca porque habíamos estudiado el partido y sabíamos que sería tal cual se dio. Sabiendo eso da bronca porque lo trabajamos en la semana y no se nos pudo dar. Sabíamos que Cienciano te come a centros y así vino un gol, un descuido. Luego una pelota filtrada que quedamos muy abiertos, pero es mejor que nos pase ahora que empezamos y hay que mejorar en lo que viene”; declaró Diego Romero post partido en conversación con L1 MAX.

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