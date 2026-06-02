Alianza Lima ya tiene confirmado el fixture para el Torneo Clausura 2026. Conoce todos los partidos, que deberá jugar, en el este campeonato.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú ya tiene su hoja de ruta definida. Alianza Lima buscará asegurar el título de la temporada con un calendario que, en el papel, se muestra bastante favorable para sus intereses institucionales y deportivos.

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El certamen local iniciará formalmente a mediados de julio, invirtiendo de manera exacta las localidades correspondientes a la primera etapa del año. El principal beneficio para el conjunto blanquiazul radicará en que disputará más encuentros en la capital y reducirá notablemente sus salidas a ciudades con altitud geográfica.

Ventaja clave en la localía y la altura

La distribución de los partidos genera gran expectativa en el comando técnico íntimo, ya que afrontarán nueve compromisos en condición de local. El Estadio Alejandro Villanueva se convertirá en un fortín clave para consolidar los puntos necesarios en la tabla de posiciones.

Por otro lado, el panorama geográfico luce mucho más accesible para el plantel victoriano en esta segunda mitad del año. Alianza Lima solo tendrá que realizar cuatro visitas de alta exigencia en ciudades de altura, enfrentando a Comerciantes Unidos, FBC Melgar, Cusco FC y Los Chankas.

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Calendario de partidos – Clausura 2026

Jornada Encuentro Condición Fecha 1 Alianza Lima vs. Sport Huancayo Local Fecha 2 Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima Visitante Fecha 3 Alianza Lima vs. Alianza Atlético Local Fecha 4 Sport Boys vs. Alianza Lima Visitante Fecha 5 Alianza Lima vs. UTC Local Fecha 6 FBC Melgar vs. Alianza Lima Visitante Fecha 7 Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso Local Fecha 8 Juan Pablo II vs. Alianza Lima Visitante Fecha 9 Alianza Lima vs. Universitario Local (Clásico) Fecha 10 Alianza Lima vs. ADT Local Fecha 11 Cusco FC vs. Alianza Lima Visitante Fecha 12 Alianza Lima vs. Atlético Grau Local Fecha 13 CD Moquegua vs. Alianza Lima Visitante Fecha 14 Sporting Cristal vs. Alianza Lima Visitante Fecha 15 Alianza Lima vs. Cienciano Local Fecha 16 Los Chankas vs. Alianza Lima Visitante Fecha 17 Alianza Lima vs. FC Cajamarca Local

Los partidos determinantes para Alianza Lima

Un punto clave en la agenda íntima será la novena jornada, compromiso en el que recibirán a Universitario de Deportes en Matute. Este superclásico del fútbol peruano podría definir rumbos importantes en la lucha por el campeonato nacional.

Alianza Lima enfrentará el Torneo Clausura 2026. (Foto: X).

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Asimismo, la recta final del torneo presentará un reto de máxima intensidad en la fecha 14, cuando Alianza Lima visite a Sporting Cristal. Con este fixture confirmado, la directiva blanquiazul ya planifica la logística para alcanzar los objetivos deportivos del 2026.

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