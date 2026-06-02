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¿Cuál es el fixture de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima ya tiene confirmado el fixture para el Torneo Clausura 2026. Conoce todos los partidos, que deberá jugar, en el este campeonato.

El fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026.
© XEl fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú ya tiene su hoja de ruta definida. Alianza Lima buscará asegurar el título de la temporada con un calendario que, en el papel, se muestra bastante favorable para sus intereses institucionales y deportivos.

El certamen local iniciará formalmente a mediados de julio, invirtiendo de manera exacta las localidades correspondientes a la primera etapa del año. El principal beneficio para el conjunto blanquiazul radicará en que disputará más encuentros en la capital y reducirá notablemente sus salidas a ciudades con altitud geográfica.

Ventaja clave en la localía y la altura

La distribución de los partidos genera gran expectativa en el comando técnico íntimo, ya que afrontarán nueve compromisos en condición de local. El Estadio Alejandro Villanueva se convertirá en un fortín clave para consolidar los puntos necesarios en la tabla de posiciones.

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Por otro lado, el panorama geográfico luce mucho más accesible para el plantel victoriano en esta segunda mitad del año. Alianza Lima solo tendrá que realizar cuatro visitas de alta exigencia en ciudades de altura, enfrentando a Comerciantes Unidos, FBC Melgar, Cusco FC y Los Chankas.

Calendario de partidos – Clausura 2026

JornadaEncuentroCondición
Fecha 1Alianza Lima vs. Sport HuancayoLocal
Fecha 2Comerciantes Unidos vs. Alianza LimaVisitante
Fecha 3Alianza Lima vs. Alianza AtléticoLocal
Fecha 4Sport Boys vs. Alianza LimaVisitante
Fecha 5Alianza Lima vs. UTCLocal
Fecha 6FBC Melgar vs. Alianza LimaVisitante
Fecha 7Alianza Lima vs. Deportivo GarcilasoLocal
Fecha 8Juan Pablo II vs. Alianza LimaVisitante
Fecha 9Alianza Lima vs. UniversitarioLocal (Clásico)
Fecha 10Alianza Lima vs. ADTLocal
Fecha 11Cusco FC vs. Alianza LimaVisitante
Fecha 12Alianza Lima vs. Atlético GrauLocal
Fecha 13CD Moquegua vs. Alianza LimaVisitante
Fecha 14Sporting Cristal vs. Alianza LimaVisitante
Fecha 15Alianza Lima vs. CiencianoLocal
Fecha 16Los Chankas vs. Alianza LimaVisitante
Fecha 17Alianza Lima vs. FC CajamarcaLocal

Los partidos determinantes para Alianza Lima

Un punto clave en la agenda íntima será la novena jornada, compromiso en el que recibirán a Universitario de Deportes en Matute. Este superclásico del fútbol peruano podría definir rumbos importantes en la lucha por el campeonato nacional.

Imagen

Alianza Lima enfrentará el Torneo Clausura 2026. (Foto: X).

Asimismo, la recta final del torneo presentará un reto de máxima intensidad en la fecha 14, cuando Alianza Lima visite a Sporting Cristal. Con este fixture confirmado, la directiva blanquiazul ya planifica la logística para alcanzar los objetivos deportivos del 2026.

DATOS CLAVE

  • Alianza Lima disputará nueve partidos de local en el Estadio Alejandro Villanueva.
  • Cuatro visitas de altura realizará el equipo íntimo durante el Torneo Clausura.
  • La novena jornada presentará el superclásico contra Universitario de Deportes en Matute.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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