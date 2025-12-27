¡Fin de la novela! Se confirmó cuándo llegará Federico Girotti a Perú para ser presentado en Alianza Lima

Luego de varias informaciones, por fin se pudo conocer cuándo será el arribo de Federico Girotti a la capital peruana para los respectivos exámenes médicos y luego ser presentado oficialmente como nuevo jugador de Alianza Lima. Cuando parecía que las negociaciones podrían haberse enfriado un poco, hoy la realidad indica que se terminó la novela sobre el futuro del argentino.

“Desde Talleres me informan que el lunes estaría arribando a suelo peruano Federico Girotti para pasar los exámenes médicos con Alianza Lima”; fue la más reciente revelación que compartió el periodista deportivo Gerson Cuba a través de sus redes sociales y con lo cual se puede apreciar que el acuerdo entre las directivas está totalmente cerrado a estas alturas del año.

Ahora, con esta confirmación de fichaje se podría entender que Alianza Lima da por terminado los refuerzos en la zona ofensiva, sobre todo si nos referimos a los centro delanteros. Paolo Guerrero, Luis Ramos y ahora Federico Girotti son quienes pelearán por ser titulares en el esquema de juego de un Pablo Guede que material tendrá, así que solo le queda acomodarlos de la mejor manera.

¿Cómo sería el acuerdo entre Alianza Lima y Talleres por el fichaje de Federico Girotti?

Es importante mencionar que Federico Girotti tiene contrato con Talleres hasta diciembre del año 2026, con lo cual el acuerdo con la directiva de Alianza Lima habría sido en base a ello. Durante las últimos días, se pudo conocer que en Matute arreglaron el 50% del pase por las próximas 3 temporadas, lo cual sin duda alguna representa ser una importante apuesta para los blanquiazules.

En cuanto al salario que le esperaría en Alianza Lima, se estima que Federico Girotti gozaría de una remuneración mensual de 100 mil dólares, lo cual al año le representaría una ganancia de 1.2 millones de dólares, de acuerdo al portal internacional ‘Fiesta Deportiva‘. Eso sí, lo que está confirmado es la inversión económica que representa unos 1.6 millones de dólares por dicho arreglo.

Los equipos en donde jugó Federico Girotti

Con 26 años de edad, Federico Girotti ha vestido distintas camisetas del fútbol argentino como River Plate, San Lorenzo y Talleres. El arribo a Alianza Lima será su primera experiencia en el extranjero y espera hacerlo por la puerta grande al saber que tendrá chances de ganarse un lugar en el equipo titular, además de que existió un interés concreto y unas tremendas ganas de la directiva íntima en poder contar con sus servicios de cara a la temporada 2026.

